er Weg nach Italien ist ein bereits vertrauter. Während man vorschriftsmäßig durch Österreich bummelt, wächst die Freude auf den ersten Espresso nach dem Brenner, es entstehen automatisch sonnige Gefühle, weil man es in vielen Jahren und Brenner-Überquerungen so gelernt hat: Der erste Espresso öffnet das Tor zu einem warmen, entspannten Land mit sehr gutem Essen und vielen Erinnerungen. Wir sind mit Aston Martin DB11 V8 Volante und Mercedes-AMG SL 63 unterwegs nach Maranello, wo der brandneue Ferrari Portofino auf uns wartet.

Kontinuierlich verbessert: Die SL-Baureihe ist seit 1952 im Mercedes-Programm – und sehr ausgereift.

Alle drei bedienen das Highend-Segment und stellen das mit feinster Verarbeitung, edlem Leder und einer durch und durch hochpreisigen Anmutung klar heraus. Dass zumindest Ferrari seinen komplett neuen Portofino nicht als Rennstreckentool verstanden wissen will, zeigt ein Blick auf das Manettino am Lenkrad, die zentrale Voreinstellmöglichkeit für Motor , Getriebe und Fahrwerk: Der sonst übliche Punkt "Race" fehlt hier bewusst. Der Aston Martin DB11 offeriert immerhin ein "Sport Plus", wenn auch nicht über einen zentralen Regler aktivierbar, sondern über zwei Tasten am Lenkrad, über die separat Fahrwerk und Motor-Getriebe vorkonditioniert werden können. Und der SL 63 bietet sogar einen scharfen Rennstreckenmodus. Die bei Ferrari seit einigen Jahren üblichen Carbon-Keramik-Bremsen sind dagegen auch beim Portofino serienmäßig an Bord. Für den Mercedes-AMG kostet die Carbonbremse Aufpreis (8271 Euro), für den Aston Martin sind Carbonstopper gar nicht zu haben.Von außen betrachtet zweifelt man nicht an der hochpreisigen Positionierung der drei Kontrahenten: Da ist zum einen der SL, der Mercedes-Dauerbrenner, der seit 1952 stetig weiterentwickelt wurde und zuletzt auch querdynamisch deutlich zugelegt hat. Zwar nimmt er im Trio den Platz des eher unscheinbaren Mitspielers ein, doch mit seiner langen Schnauze, der muskulös modellierten Außenhaut und seiner insgesamt gestreckten Erscheinung tritt der SL 63 vergleichsweise distinguiert auf. Gespannt darf man auf die Neuauflage des Klassikers sein, die 2019 auf den Markt kommen soll.