Unter der vorn angeschlagenen Haube setzen die Briten standesgemäß auf einen V12 – es handelt sich allerdings nicht um einen Saugmotor, sondern um einen V12-Biturbo. Im neuen DB11 AMR leistet die 5,2-Liter-Maschine aktuell 639 PS. Da der DBS Superleggera oberhalb des DB11 platziert wird, sind 700+ PS sehr realistisch. Auch in Anbetracht der Konkurrenz – der Ferrari 812 Superfast und hat immerhin glatte 800 PS. Ein erster Blick in den Innenraum zeigt viele bekannte Elemente, aber auch ein paar neue Details. Beim Infotainment hat Aston Martin seit dem DB11 einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht, hauptsächlich durch die Unterstützung von Mercedes , Davon wird natürlich auch der DBS Superleggera profitieren. Der Basispreis des neuen Aston Martin-Flaggschiffs dürfte heftig ausfallen: AUTO BILD geht davon aus, dass der DBS Superleggera bei rund 275.000 Euro starten wird. Zum Vergleich: Der limitierte Vanquish S Ultimate kostet in der Basis 278.995 Euro, der neue DB11 AMR startet bei 218.595 Euro (Stand Juni 2018). 2019 wird Aston Martin auch noch eine offene Version des DBS, traditionell Volante genannt, nachschieben.