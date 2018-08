us Vanquish wird DBS. DBS Superleggera , um genau zu sein. Das heißt auf Deutsch Leichtgewicht Super und trifft es nicht so ganz. 1799 Kilo wiegt der fahrbereite DBS, 170 Kilo mehr als ein Ferrari 812 Superfast. Grundsätzlich handelt es sich beim DBS um ein charmantes Old-School-Konstrukt ohne Hinterachslenkung, Luftfederung, Wankausgleich oder irgendeine Elektrifizierung.

Dynamisch: Mit einem Mix aus Gier und Gleichmut zieht der DBS in Richtung Scheitelpunkt.

Ihn zu fahren bedeutet dennoch, aus dem Vollen zu schöpfen. Der Brite zieht mit einem Mix aus Gier und Gleichmut in Richtung Scheitelpunkt, der Kurvengrip lässt selbst auf der Bremse kaum nach. Speziell die Lenkung mit perfekt dosierter Kraft und Rückmeldung sowie die gnadenlose Bremse verdienen Respekt. Der Motor ist kein Kostverächter, und er lastet schwer auf beziehungsweise hinter der Vorderachse, aber wie er geht und wie er klingt, das ist schon eine großflächige Gänsehaut wert. In Sport Plus hängt der V12 so gierig am Gas, als ginge es um Leben und Tod, im großen Gang reichen schon 2000 Touren für den Spontanabgang einer Drehmoment-Lawine, zwischen 4000 und 7000 Umdrehungen raubt die explosive Kraftentfaltung den Atem.