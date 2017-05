Attraktive Prämien von Truma — 19.05.2017 Truma Klima-Aktion: Smartphone geschenkt Draußen heiß, drinnen kühl. Mit der richtigen Klimaanlage für Ihr Reisemobil kein Problem. Und Zubehörspezialist Truma liefert nicht nur die passenden Lösungen, sondern belohnt Käufer noch mit coolen Aktionspaketen.

Strahlende Sonne und Temperaturen über 30 Grad im Schatten – der Sommerurlaub im Süden ist nicht mehr weit. Was im kühlen Deutschland sehnsüchtig erwartet wird, macht vor Ort vielen Campern zu schaffen. Gegen die unerbittliche Hitze hilft eine hochwertige Klimaanlage für Ihr Fahrzeug.

Wenn Sie in den nächsten Wochen Ihr Reismobil mit einer Klimaanlage von Truma nachrüsten, erwarten Sie coole Prämien des Zubehörspezialisten:

* Aktionspaket "Cool": Klimaanlage + Sonnenschirm:

Egal ob eine Dachklimaanlage Aventa oder ein Stauraumklimasystem Saphir – wenn Sie sich

, sparen Sie nicht nur Geld, sondern erhalten auch einen stabilen Sonnenschirm als Prämie kostenlos dazu. Der Einbau bei Ihrem Truma Vertragshändler ist im Aktionspreis bereits inbegriffen.

* Aktionspaket "Cool und Smart": Klimaanlage + Truma iNet Box + Smartphone: Beim Kauf einer Truma Klimaanlage (Aventa oder Saphir) und einer Truma iNet Box als zentraler Steuereinheit schenkt Ihnen Truma das Outdoor-Smartphone Samsung Galaxy XCover 3 (8 GB). Damit können Sie Ihre Truma Geräte per kostenloser Truma App jederzeit von unterwegs einschalten und bedienen.

Fragen Sie Ihren Truma Vertragshändler nach der Klima-Aktion, die noch bis 31. Juli 2017 läuft. Weitere

So funktioniert die Truma iNet Box

Die Truma iNet Box vernetzt die Truma Geräte in Ihrem Fahrzeug mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Sie benötigen dann noch die kostenlose Truma App für Ihr Smartphone. So können Sie zum Beispiel bequem per App Ihre Klimaanlage einschalten und die gewünschte Raumtemperatur einstellen. Wenn Sie bereits iNet-fähige Truma Geräte besitzen, lässt sich die Truma iNet Box einfach nachrüsten.

Nützliche Funktionen der Truma App

* Die Truma App können Sie auf bis zu vier mobilen Endgeräten gleichzeitig installieren, um die Klimaanlage und/oder Heizung in Reismobil oder Wohnwagen von unterwegs zu steuern.

* Die Funktion "Klimaautomatik" steht zur Verfügung, wenn Sie eine Truma Klimaanlage und eine Combi Heizung eingebaut haben. Die Geräte stimmen sich automatisch aufeinander ab und Sie haben immer Ihre gewünschte Wohlfühltemperatur.

* Laden Sie sich Anleitungen für Ihre Truma Geräte direkt in die App, sodass Sie sie immer parat haben.

* Mit den Funktionen Fahrzeugnivellierung und Sonnenausrichtung steht Ihr Fahrzeug immer auf dem richtigen Platz.

* Mithilfe der App finden Sie Truma Vertragshändler in Ihrer Nähe.

Die Truma App können Sie im Google Play Store (Android) und im Apple iTune Store (iOS) kostenlos herunterladen.