rsenal-Star Pierre-Emerick Aubameyang ist nicht nur auf dem Fußballplatz schnell, auch im Straßenverkehr macht er gerne Tempo: Der Besitzer mehrerer Luxus-Karossen wurde jetzt auf der englischen Autobahn M1 geblitzt. Mit 99 Meilen/Stunde (knapp 160 km/h) raste Aubameyang im silbernen Lamborghini Aventador in eine Radarfalle, erlaubt waren 70 Meilen (rund 112 km/h). Für diese grobe Geschwindigkeitsübertretung muss der Fußball-Star ordentlich zahlen, laut englischen Medien gab es sechs Punkte in der Verkehrskartei und ein Bußgeld in Höhe von rund 1400 Euro.