Audi A3: Kaufberatung

I n der Schule haben wir ihn alle gehabt: den Dreisatz. Mit ihm lässt sich aus drei gegebenen Werten ein unbekannter vierter Wert errechnen. In gewisser Art und Weise versuchen wir, unseren unbekannten vierten Wert mit Hilfe von drei Exemplaren des aktuellen n der Schule haben wir ihn alle gehabt: den Dreisatz. Mit ihm lässt sich aus drei gegebenen Werten ein unbekannter vierter Wert errechnen. In gewisser Art und Weise versuchen wir, unseren unbekannten vierten Wert mit Hilfe von drei Exemplaren des aktuellen Audi A3 zu finden. Zur Verfügung stehen ein A3 Sportback mit dem kleinsten Benziner, dem 1.0 TFSI, und zwei Limousinen; eine davon mit dem bekannten 2.0 TDI, die andere mit dem Reihenfünfzylinder und 400 PS, bekannt als RS 3.

Video: VW Golf, BMW 118i, Audi A3 Ist der A3 reif für die Krone? Zur Videoseite Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Audi A3 Doch vorab noch einige Infos: Audi beliefert den Globus seit 2012 mit Baureihe 8V des A3 und spendierte 2016 ein dezentes Facelift, bevor der Nachfolger 2019 an den Start geht. Die wichtigsten Punkte zum Facelift sind die verbesserte Connectivity, mehr Assistenzsysteme und neue Motoren. Doch bevor Sie sich durch den gefühlt endlosen Katalog arbeiten, sollten Sie sich die Frage stellen, ob Sie lieber den Sportback oder die Limousine fahren wollen. Die in unseren Augen etwas schickere Silhouette der Limousine lässt sich Audi mit 900 Euro Aufpreis zum Sportback vergüten. Damit entgeht Ihnen aber auch gleichzeitig ein Stück Alltagstauglichkeit, denn sperrige Gegenstände finden selbst bei umgeklappter Rückbank – Verhältnis 40:20:40 kostet 250 Euro Aufpreis – kaum respektive keinen Platz. Wenn Sie also in regelmäßigen Abständen Ihren Baumarkt aufsuchen, wählen Sie besser den Sportback.

Qualität und Verarbeitung sind top

Das ergonomische Cockpit präsentiert sich aufgeräumt und mit hervorragender Materialauswahl und -qualität. Preis fürs Virtual Cockpit: ab 310 Euro. An den inneren Werten des A3 lässt sich nicht rütteln. Die Ingolstädter liefern sowohl bei der Materialauswahl als auch in puncto Qualität und Verarbeitung fast schon klinisch reine Arbeit ab. Jeder Schalter, jede Taste, jeder Hebel fasst sich gut an. Es ist ein Innenraum zum Wohlfühlen, denn auch die Sitze laden sowohl vorn als auch hinten auf lange Fahrten ein. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob Sie bei den serienmäßigen Sitzen bleiben, die Sportsitze für 235 Euro oder die S-Sportsitze für 645 ordern – alle sind bequem. Eine Sitzheizung gibt es nur gegen den Aufpreis von 340 Euro oder 500 Euro im Komfortpaket. Wir empfehlen Letzteres, denn dann gesellen sich elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel, der Licht- und Regensensor sowie die Einparkhilfe hinten dazu. Was die übrigen Pakete für den Innenraum betrifft, bietet Audi noch das 3100 Euro teure Technologie-Paket an. Es umfasst das 12,3-Zoll große Virtual Cockpit , die Smartphone-Anbindung, das große Navi und das Lederlenkrad mit erweitertem Funktionsumfang. Auf den ersten Blick ist das Paket ein fast schon schmerzhaft teures Extra, aber im Zuge eines gesteigerten Wiederverkaufswertes und der generellen Freude am Fahrzeug legen wir Ihnen diese Option nahe. Die Bedienung über den Dreh-Drück-Steller ist ein Kinderspiel, und sowohl im Virtual Cockpit als auch im Siebenzoll-Display auf dem Armaturenträger liefert die Elektronik alle relevanten Informationen.

Im Überblick: Alles zum Audi A3

Zwangskopplungen lassen den Preis schnell steigen

Das Radarauge hat den Abstand zum Vordermann im Blick und leitet – wenn nötig – die Notbremsung ein. Erstmals gehen beim A3 auch Online-Funktionen mit auf Reisen, also Musik aus dem Netz, Verkehrsinformationen, ein WLAN-Hotspot, Parkplatzinformationen oder Benzinpreise – alles kein Problem. Auch bei den elektronischen Helfern hat Audi kräftig aufgerüstet, wenn auch stets gegen Aufpreis. Eine kurze Auflistung an dieser Stelle: Der Anfahrassistent kostet 80 Euro, Unterstützung bei der Spurhaltung 600 Euro, der Totwinkelassistent 530 Euro, der Notbremsassistent 340 Euro, der adaptive Tempomat 750 Euro, Einparkhilfe für vorn und hinten 780 Euro, der Parkassistent 900 Euro, die Rückfahrkamera 410 Euro. Sie sehen, Audi fahren ist nicht billig, und bei den einzelnen Extras bleibt es in der Regel nicht, denn Zwangskopplungen vor allem bei den Assistenten lassen den Preis schnell klettern. Dennoch muss man Audi zugutehalten, dass ein Großteil der Aufpreisoptionen einzeln bestellt werden kann und nicht in teuren Paketen steckt, wie es die Mitstreiter aus dem Fernen Osten gern praktizieren.

Das Motorenangebot reicht von 110 bis 400 PS