Audi A6 (2018): Erste Infos und Erlkönig — 21.06.2017 Der neue A6 kommt 2018 Audi bringt den neuen A6 2018 auf den Markt. Die Oberklasse-Limousine kommt mit viel Technik vom großen Bruder A8. Erste Infos und Erlkönigbilder!

Das Greenhouse wird beim neuen Audi A8 deutlich länger als beim Vorgänger.

Motoren: V8 nur für den Audi RS 6



Neue Stufe des autonomen Fahrens



Drückt der Fahrer auf den "ai"-Knopf, fährt der Audi von allein.

Autoren: Stefan Voswinkel, Michael Gebhardt, Katharina Berndt

Die letzten Tests mit Audi A6-Prototypen laufen, 2018 kommt der Ingolstädter auf den Markt. Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben das Oberklasseauto auf der Rennstrecke fotografiert. Obwohl der Prototyp noch schwer getarnt ist, erkennt man ihn unschwer als Audi. Spannend bleibt, wie er sich optisch vom kommenden A8 und dem kleineren A4 unterscheiden wird. Der Vergleich mit dem aktuellen A6 zeigt jedenfalls, dass alles größer wird. Die Dachlinie wird beim neuen Modell verlängert, der Grill wächst nicht nur, sondern scheint fast identisch mit dem der Luxuslimousine A8 zu sein. Die Scheinwerfer werden beiter, aber auch schmaler.Um den Verbrauch beim neuen A6 zu senken, hat Audi bei der Aerodynamik nachgebessert und zum Beispiel die Seitenspiegel neu positioniert. Motorseitig werden die Vier- und Sechszylinder überarbeitet, letzterer kommt auch beim S6 zum Einsatz. Der V8 bleibt dem später erscheinenden RS 6 vorbehalten. Er erhält den Antrieb aus dem Porsche Panamera Turbo mit vier Liter Hubraum. Bei der internen Bezeichnung bleiben die Parallelen zur jeweils aktuellen Corvette-Generation bestehen. Während der noch erhältliche A6 das Kürzel C7 trägt, wird der neue voraussichtlich C8 heißen.Technik aus dem A8 soll eine neue Stufe des autonomen Fahrens in den A6 bringen. In der Theorie soll es so funktionieren: Zunächst auf Autobahnen und bis zu Geschwindigkeiten von 60 km/h reicht ein Druck auf den Knopf mit der Beschriftung "ai" (für "artificial intelligence", deutsch: künstliche Intelligenz), das Lenkrad zieht sich dezent zurück, grüne LEDs zeigen an, dass der Audi nun selbstständig fährt. Damit wäre Audi einen Schritt weiter als Tesla oder Mercedes mit ihren teilautonomen Stau- und Überholassistenten. Die Innenausstattung ist vom Audi A8 inspiriert. Vier verschiedene Bildschirme aus besonders dünnen und biegsamen OLEDs werden integriert. Zu sehen war das Cockpit bereits bei der Studie Q8 . So kann sich der Beifahrer andere Inhalte anzeigen lassen als der Fahrer. Außerdem wird die Sprachsteuerung deutlich verbessert und Gestensteuerung hält Einzug. Der Basispreis – ohne die teuren Assistenten – dürfte bei 44.000 Euro liegen.