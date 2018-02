Audi A6 Allroad II: Gebrauchtwagen-Test — 26.02.2018 Klappert da etwas? Beim Audi A6 Allroad können die serienmäßige Luftfederung und die Vorderachse mit ihren vielen Gelenken mit zunehmendem Alter Ärger bereiten.

300.000 km, 400.000 km? Ja, da gibt es viele



Vollverzinkte Karosserie, hochwertige Auspuffanlage, zuverlässige Technik: Der A6 Allroad macht langfristig Spaß.

Ersatzteilkosten* Kotflügel vorn 374 Euro Scheinwerfer 401 Euro Bremsscheiben vorn (ein Sat 340 Euro Bremsbeläge vorn (ein Satz) 218 Euro Automatikgetriebe (AT) 6402 Euro Motor ohne Anbauteile (AT) 12.507 Euro Generator (AT) 710 Euro Anlasser (AT) 420 Euro Wasserpumpe (neu) 117 Euro Auspuff ohne Kat 1422 Euro *Preise inklusive Mehrwertsteuer am Beispiel eines A6 Allroad 3.0 TDI mit Automatikgetriebe, Baujahr 2010

Unbedingt die Höheneinstellung checken



Achtung, wenn's beim Fahren über einen Kanaldeckel klappert



Die Vorderradaufhängung sorgt für guten Geradeauslauf und sicheres Fahrverhalten, hat aber mit dem Gewicht des Vorderwagens Probleme.

Allroad-Besitzer sind treue Audi-Fans



Gebrauchtwagen-Preise: Audi A6 Allroad II Modell (unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV) 3.2 FSI 3.0 TFSI 4.2 FSI Türen / Zylinder 4 / 6 4 / 6 4 / 8 kW / PS 188 / 255 213 / 290 257 / 350 Verbrauch/100 km 12,5 l S 12,5 l S 13,5 l S Höchstgeschwind. 242 km/h 250 km/h 250 km/h Versich. (HP/VK/TK 16 / 20 / 21 16 / 20 / 21 21 / 26 / 26 Neupreis 50.400 55.350 72.900 2011, 120.000 km 17.500 22.500 2010, 135.000 km 16.000 20.000 2009, 150.000 km 14.500 18.000 2008, 165.000 km 12 500 13.000 16.000 2007, 175.000 km 11 300 14.000 2006, 185.000 km 9500 12.000 Modell (unfallfrei mit mind. einem Jahr TÜV) 2.7 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 3.0 TDI Türen / Zylinder 4 / 6 4 / 6 4 / 6 4 / 6 kW / PS 132 / 180 140 / 190 171 / 233 176 / 240 Verbrauch/100 km 9,5 l D 9,0 l D 10,0 l D 9,5 l D Höchstgeschwind. 215 km/h 220 km/h 231 km/h 235 km/h Versich. (HP/VK/TK 19 / 23 / 25 19 / 23 / 25 19 / 24 / 26 19 / 24 / 26 Neupreis 49.300 51.900 50.400 53.300 2011, 130.000 km 16.500 17.000 2010, 145.000 km 15.000 15.500 2009, 160.000 km 13.500 14.000 2008, 175.000 km 10.700 12.200 11.000 12.500 2007, 190.000 km 9800 10.000 2006, 205.000 km 8900 9000 Quelle: Schwacke; Händlerverkaufspreise (Euro inkl. MwSt.)

Martin Braun Fazit Abgesehen von der häufig verschlissenen Vorderachse, die eine frische HU-Plakette empfehlenswert macht, ist dieser A6 Allroad ein schneller und zuverlässiger Langstreckengleiter – mit hohen Unterhaltskosten.



ein, nicht Audi hat den höhergelegten Allradkombi erfunden. Schon vor dem ersten Audi Allroad von 2000 waren Subaru und Volvo auf die gleiche Idee gekommen. Und davor bereits in den 1980er-Jahren der amerikanische Nischenauto-Konzern AMC mit seinem Eagle. Doch in Deutschland verhalf erst der Audi dieser Autospezies zum Durchbruch. Das gängige Rezept: Man nehme einen Allradkombi, lege ihn per Fahrwerkslift sowie größeren Rädern höher und montiere rustikaler aussehende Stoßfänger und Kotflügelverbreiterungen. Fertig ist der Abenteuer-Kombi. Weil die Leute weltweit begeistert zugriffen, präsentierte Audi im Jahr 2008 die zweite Generation des A6 Allroad . Und um die geht es hier in dieser Gebraucht-Kaufberatung.Grundsätzlich sind die Audi A6 dieser Generation, gebaut zwischen 2006 und 2011, grundsolide Langstreckengleiter; komfortabel zu fahren, genügend Platz und hohe Zuverlässigkeit. Die vollverzinkte Karosserie sorgt für Langlebigkeit, sofern sie nicht nach Unfallschäden unsachgemäß repariert wurde. Die Auspuffanlage ist hochwertig, und die Technik hält. Deshalb findet man auf dem Gebrauchtwagenmarkt Exemplare mit extrem hohen Kilometerständen von 300.000, 400.000 oder auch 500.000. Oft mit dem ersten Motor und dem ersten Getriebe. Die berüchtigte Stufenlos-Automatik von Audi (Multitronic) sparten sich die Bayern zum Glück beim Allroad. Stattdessen kauften sie bei ZF eine stabile Sechsstufen-Wandlerautomatik ein.Die Bremsscheiben halten selbst bei flotter Fahrweise, und die bei normalen A6 vorkommenden Federbrüche umgeht der Allroad elegant durch seine serienmäßig höheneinstellbaren Luftfedern. Die ermöglichen eine Bodenfreiheit zwischen 125 und 195 mm, bergen aber ein zusätzliches Kostenrisiko im Reparaturfall. Die Luftbälge selbst halten offenbar auch nach zehn Jahren noch dicht, aber der Luftkompressor und die Höhensensorik sorgen bei manchen Exemplaren für Ärger. Bei der Besichtigung sollte man deshalb ausgiebig mit der Höheneinstellung spielen und nach jeder Justierung von außen prüfen, ob der Wagen dann noch korrekt waagerecht ausgerichtet dasteht. Viele Allroad sind vom Erstbesitzer großzügig ausstaffiert worden. Manche Extras bedeuten allerdings im Alter Risiko: die empfindlichen Xenon-Scheinwerfer, das nicht immer dichte und klapperfreie Schiebedach, stromfressende und stinkende Standheizungen sowie streikende Türöffner des schlüssellosen Zugangs (Keyless-go).Die gesamte Antriebstechnik arbeitet offenbar auch bei hohen Kilometerständen meist zuverlässig. Die Benziner plagen zuweilen Zündaussetzer infolge defekter Einzelzündspulen, was wiederum den Katalysatoren zusetzt. Und bei den V6-Dieselmotoren werden ab etwa 250.000 km die Injektoren, der Dieselrußfilter und der Turbolader verdächtig. Eine erfolgreich bestandene Abgasuntersuchung und keine Einträge im elektronischen Fehlerspeicher beruhigen da zumindest teilweise. Die neuralgische Baugruppe dieses A6 ist jedoch die Vorderradaufhängung. Eine sehenswerte Konstruktion mit filigranen Gelenken, die für guten Geradeauslauf und sicheres Fahrverhalten sorgt, aber mit dem Gewicht des Vorderwagens offenbar ihre liebe Not hat. Schlagen die Gelenke aus, bemerken sensible Naturen ein Klappern im Vorderwagen beim Überfahren von Kanaldeckeln und Kopfsteinpflaster. Bei der nächsten Hauptuntersuchung verweigert der Prüfer dann eine frische Plakette – die Vorderachse muss repariert werden. Die Teile sind nicht sonderlich teuer, aber die Arbeit benötigt Zeit, sodass das Ganze letztlich doch wieder teuer wird.Über hohe Werkstattkosten regen sich die Allroad-Besitzer generell gern auf. Viele von ihnen haben offenbar das Gefühl, dass die gleichen Arbeiten bei einem Volkswagen günstiger abgerechnet werden, während die gleiche Werkstatt einen Audi-Besitzer stärker bluten lässt. Vielleicht sind deshalb immerhin 31 Prozent der Fragebogenteilnehmer nicht zufrieden mit den Audi-Vertragswerkstätten – eine vergleichsweise hohe Zahl. Der durchschnittliche Preis für eine große Inspektion wird mit 650 Euro beziffert. Kritik am A6 Allroad gibt es dagegen kaum. Nur über die hohen Typ-Einstufungen bei der Vollkaskoversicherung regen sich die Dieselfahrer auf. Wer das umgehen will, sucht sich einen der seltenen Sechszylinder-Benziner, was 30 Prozent Versicherungsprämie spart. Beruhigt kann Audi in die Zukunft blicken. Denn bei der Frage nach dem nächsten Fahrzeug treibt es die Allroad-Besitzer wieder in Scharen zu den Audi-Händlern. 68 Prozent der Allroad-II-Besitzer wissen bereits jetzt, dass der Nächste wieder ein Audi Allroad wird – ein heutzutage toller Wert. Allerdings weichen dabei nicht wenige auf den billigeren A4 Allroad aus. Die 11 Prozent Audi-Verweigerer steigen um auf BMW Porsche oder Volvo.