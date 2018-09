Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro im Dauertest

M an kann ihn so oder so genießen: als schnellen Reisewagen für die lange Distanz, als Lastesel mit enorm viel Platz für den Einkauf oder Möbeltransport oder einfach mal zum Spaß an der Leistung und dem souveränen Gefühl, mit 650 Newtonmeter Drehmoment auch mal den Respekt von leistungsstärkeren Benzinern einzufordern. Gut, wie ein typischer Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Audi A6 an kann ihn so oder so genießen: als schnellen Reisewagen für die lange Distanz, als Lastesel mit enorm viel Platz für den Einkauf oder Möbeltransport oder einfach mal zum Spaß an der Leistung und dem souveränen Gefühl, mit 650 Newtonmeter Drehmoment auch mal den Respekt von leistungsstärkeren Benzinern einzufordern. Gut, wie ein typischer Sportwagen sieht der Audi A6 Avant nicht gerade aus; aber was unter der Haube steckt, kann sich sehen und hören lassen. Doch der Reihe nach. Kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember 2016, startet der blaue Riese in den Dauertest über 100.000 Kilometer. Monate zuvor durften wir unser Wunschauto konfigurieren: Von A wie Assistenzpaket über L wie Luftfederung bis U wie Umgebungskameras fanden über zwei Dutzend Extras aus der umfangreichen Ausstattungsliste Einzug in das 70.550 Euro teure Serienfahrzeug und hievten den Gesamtpreis auf stolze 101.790 Euro. Eine Stange Geld, auch wenn da für 326 PS und ein beeindruckendes Drehmomentmaximum von 650 Newtonmetern auf der Habenseite stehen. Über die Fahrleistungen des blauen Bombers (so lautete der redaktionsinterne Spitzname des Dauertesters) gibt es wenig zu diskutieren. Eine ansehnliche Beschleunigung von null auf 100 km/h in 5,2 Sekunden, aber vor allem der unaufgeregte, doch überaus nachdrückliche Schub in Zwischenspurts findet immer wieder Beifall.

An der A-Säule entstehen zunächst nervige Windgeräusche

Video: Autos im Dauertest (2018) Top 10 der Dauerläufer Zur Videoseite Wartungen & Reparaturen 14.653 km Störungmeldung Sensor für Drehzahlfühler am Sportdiffenrenzial Garantie 22.275 km Ölwechsel-Service (Ölfilterwechsel, 6,4 Liter Motoröl; 16 Liter Harnstofflösung nachgefüllt) 295,55 Euro 29.491 km Inspektion plus Ersatz Staub-/Pollenfilter, Bremsklötze hinten erneuert, Kühlmittelschlauch erneuert, 4,0 Liter Kühlmittel ersetzt, 12 Liter Harnstofflösung nachgefüllt 751,19 Euro 47.016 km Ölwechsel-Service (Ölfilterwechsel, 6,4 Liter Motoröl; 12 Liter Harnstofflösung nachgefüllt) 344,51 Euro 60.020 km Inspektion plus Ersatz Staub-/Pollenfilter und Luftfilter, Kraftstofffilter erneuert, Wasserkasten reinigen, Wischerblatt hinten erneuert, 12 Liter Harnstofflösung nachgefüllt 532,29 Euro 71.282 km Ölwechsel-Service (Ölfilterwechsel, 6,4 Liter Motoröl; 6,0 Liter Harnstofflösung nachgefüllt) 277,89 Euro 87.120 km Austausch des Abstandssensors für Tempomat und Bremsassistent Garantie 90.172 km Inspektion plus Wischerblätter vorn u. hinten erneuert, 6,0 Liter Harnstofflösung nachgefüllt 274,24 Euro 96.624 km Ölwechsel-Service plus Bremsklötze hinten u. Bremsscheiben vorn erneuert 1540,72 Euro Kosten gesamt 4016,39 Euro Getreu dem Motto "Viel hilft viel" beginnen die ersten Testfahrten, und die ersten Kommentare finden sich im Dauertestbegleitbuch: "Ein schöner Langstreckengleiter mit ausreichend Leistung, aber starken Windgeräuschen ab Tacho 230 an der rechten A-Säule", konstatiert ein Kollege bei km 6403; und Redakteur Torge Eßer bekräftigt wenige Kilometer später: "Nervige Windgeräusche von der A-Säule gehen bei einem Auto dieser Preisklasse gar nicht!" Audi reagiert und kann dieses Problem eliminieren. Hohe Reisegeschwindigkeiten gehören also zum Alltag des A6. Die grundsätzliche Auslegung als eher komfortabler Reisebegleiter wird von allen Fahrern goutiert. Zwar suggerieren das Competition-Paket, Sportdifferenzial und -sitze sowie die aufpreispflichtige Dynamiklenkung und diverse andere Details ein anderes Bild, doch für die Rennstrecke ist der Dauertester tatsächlich kein Kandidat. Vier fixe Fahrprogramme lassen sich über das MMI-Bediensystem wählen, wobei die meisten Kilometer wohl in den Modi "comfort" und "auto" abgespult werden. In Stellung Comfort spielt die adaptive Luftfederung ihre ganze Stärke aus, trägt die Fahrzeuginsassen sanft und geräuscharm über Bodenwellen, Querfugen und Kanaldeckel hinweg, ohne dass der A6 schwammig und entkoppelt wirkt. Im Auto-Modus senkt sich die Karosserie ab Tempo 120 zu dem um 30 Millimeter ab. Auf sehr kurvigen und schnell gefahrenen Autobahnabschnitten wie etwa den Kasseler Bergen empfiehlt sich der Dynamic-Modus, der Lenkung und Federung straffer stellt und stärkere Wankbewegungen effektiv unterdrückt.

Der Komfort an Bord lässt keine Wünsche offen

Das Interieur ist von höchster Qualität und glänzte nach 18 Monaten wie am ersten Tag. Die Bedienung des MMI funktionierte tadellos. Technische Daten Motorbauart V6 Aufladung/Ladedruck Biturbo/2,2 bar Einbaulage vorn längs Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/4 Hubraum 2967 cm³ Bohrung x Hub 83,0 x 91,4 mm Verdichtung 15,5 : 1 Leistung kW (PS)b. 1/min 240 (326)/4000 Literleistung 110 PS/l Drehmoment Nmb. 1/min 650/1400 Antrieb Allrad permanent Getriebe 8-Stufen-Automatik Bremsen vorn 356 mm/innenbelüftet Bremsen hinten 330 mm/innenbelüftet Bremsscheibenmaterial Stahl Radgröße vorn – hinten 8,5 x 20 Reifengröße vorn – hinten 255/35 R 20 Reifentyp Bridgestone Potenza S001 Länge/Breite/Höhe 4943/1874/1461 mm Radstand 2912 mm Tank- /Kofferraumvolumen 73/565-1680 l Den Spieltrieb des Fahrers unterstützt Audi mit dem Individual-Modus, in welchem sich die einzelnen Parameter individuell konfigurieren lassen. Wobei die Option, den Sound von Motor und Abgasanlage künstlich in Richtung "sportlich" zu trimmen, wegen der aufdringlichen Geräuschkulisse im Innenraum eher selten genutzt wird. Gewünscht hätten wir uns vielmehr eine wirklich sportliche Auslegung des Luftfahrwerks im Dynamik Modus. Wunschlos glücklich und zufrieden sind wir mit dem gebotenen Komfort an Bord. Sitze, Übersicht, Raumangebot – alles top. Die Verarbeitung hochwertiger Materialien zelebriert Audi schon seit Jahren auf allerhöchstem Niveau – nicht nur in dieser Baureihe. Klar, Qualität hat ihren Preis, die sich am Ende aber auszahlt: So wie dieser Testwagen glänzte noch kaum ein Dauertester nach 100.000 Kilometern harter Beanspruchung. Professionell aufbereitet wirkt der A6 bei Rückgabe fast wie neu.

Die Kraftstoffkosten belasten das Redaktionsbudget