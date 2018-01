Audi A6 Avant C8 (2019): Kombi, Erlkönig, Motor, Preis — 23.01.2018 Erwischt: der neue A6 als Kombi Audi legt den A6 auch als Kombi neu auf. Der kommende A6 Avant wurde wie sein Bruder komplett neu entwickelt. AUTO BILD hat die ersten Infos!

Autor: Andreas Huber

Obwohl der neue Audi A6 als Limousine schon auf dem Autosalon Genf (8. bis 18. März 2018) vorgestellt wird, müssen sich Freunde des Kombis noch etwas gedulden. Audi wird den A6 Avant mit etwas zeitlichem Abstand zum Stufenheck nachreichen – denkbar wäre, dass er seine Premiere auf dem Pariser Autosalon (4. bis 14. Oktober 2018) feiert. Schon jetzt zeigen die ersten Erlkönigbilder, dass sich auch der A6 Avant optisch an die aktuelle Designsprache der Marke anpasst. Die vorderen Scheinwerfer werden wie bei der Limousine schmaler als beim Vorgänger und bekommen die mittlerweile typischen, länglichen Blinkerleisten. Der Kühlergrill wirkt fast identisch mit dem des aktuellen A8. An der Seite sticht die deutlich höhere und längere Fensterlinie ins Auge. Am Heck verrät die starke Tarnung noch nicht viel über den Avant, der Kofferraumdeckel scheint etwas stärker abzufallen. Außerdem kann darauf spekuliert werden, dass auch der Kombi die neuen, fein unterteilten Rückleuchten bekommen wird. Auch der Avant könnte durchgezogene Rückleuchten erhalten.Innen wird, wie bei der Limousine auch, das neue "MMI touch response" zum Einsatz kommen. Das Infotainment, bekannt aus A8 und A7, ersetzt klassische Tasten durch Touchscreens mit haptischem Feedback. Neben einer neuen Gestensteuerung wird für den A6 auch die Sprachsteuerung verbessert. Aber das sind nicht die einzigen Features, die der A6 von seinen Markenbrüdern übernimmt: Auch der A6 Avant wird den schon im A8 vorgestellten Stauassistent spendiert bekommen. Damit fährt der Audi auf der Autobahn bis zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h vollautonom. Zum Marktstart wird diese Funktion allerdings noch nicht freigeschaltet sein. Der Gesetzgeber plant die Zulassung autonomer Fahrfunktionen der Stufe "Level 3" für 2019. Erst dann wird die Homologation abgeschlossen sein.Im Audi A6 Avant werden nur noch Vier- und Sechszylindermotoren verfügbar sein, Diesel wie Benziner. Im S6 wird ein V6-Motor zum Einsatz kommen. Einen V8 mit vier Litern Hubraum gibt es dagegen nur noch im geplanten RS 6 – er könnte bis zu 600 PS leisten. Der Antrieb stammt aus dem Porsche Panamera Turbo. Mild- und Plug-in-Hybride hat Audi ebenfalls in der Pipeline. AUTO BILD vermutet, dass der A6 Avant bei einem Einstiegspreis von rund 46.500 starten wird.