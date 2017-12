Audi A6 C8 (2018): Bilder, Preis, Infos, Erlkönig — 12.12.2017 Alle Infos zum neuen A6 2018 kommt der neue Audi A6 auf den Markt. Bei Design, Interieur und Technik orientiert sich der A6 am großen Bruder A8. Neue Bilder!

Der A6 dreht als Erlkönig Runden im kalten Norden. Die Scheinwerfer werden beim neuen Modell schmaler.

Motoren: V8 nur für den Audi RS 6



Das Greenhouse wird beim neuen Audi A8 deutlich länger als beim Vorgänger.

Neue Stufe des autonomen Fahrens



Die neuen Rückleuchten scheinen sich an denen des A7 zu orientieren. Ob ein Leuchtband die beiden Rücklichter verbindet, ist noch nicht zu sehen.

Autoren: Stefan Voswinkel, Michael Gebhardt, Katharina Berndt, Georg Kacher

2018 kommt der neue Audi A6. Derzeit durchläuft der Ingolstädter ein hartes Testprogramm, damit zur Markteinführung alles reibungslos klappt. Jetzt zeigen Erlkönigbilder neue Details vom Audi A6: Die vorderen Scheinwerfer werden im Vergleich zum Vorgänger schmaler und bekommen die mittlerweile typischen, länglichen Blinkerleisten. Der Erlkönig ist mit Voll-LED-Scheinwerfern ausgestattet. Die vorderen Lufteinlässe sind etwas prägnanter ausgestaltet und erinnern an den Audi A5. Spannend bleibt, wie er sich optisch vom kommenden A8 und vom gut 25 Zentimeter kleineren A4 unterscheiden wird. Der Vergleich mit dem aktuellen A6 zeigt jedenfalls, dass alles größer wird. Die Dachlinie wird beim neuen Modell verlängert. Der Grill wächst nicht nur, er scheint sogar fast identisch mit dem der Luxuslimousine A8 zu sein. Die neuen Bilder zeigen auch erstmals die Leuchtengrafik des kommenden Modells. Auch der A6 erhält fein unterteilte LED-Rückleuchten, die an den A7 erinnern. Ob auch der A6 ein durchgängiges Leuchtband oberhalb des Nummernschilds erhält, ist noch nicht erkennbar. AUTO BILD vermutet aber zusammenhängende Leuchten – allerdings schmaler als beim A7. Auch die Innenausstattung ist vom Audi A8 inspiriert: Das neue "MMI touch response" mit Touchflächen anstelle von Knöpfen dürfte auch im A6 verbaut sein. Außerdem wird die Sprachsteuerung deutlich verbessert, dazu hält Gestensteuerung Einzug.Um den Verbrauch beim neuen A6 zu senken, hat Audi bei der Aerodynamik nachgebessert und zum Beispiel die Seitenspiegel neu positioniert. Motorseitig werden die Vier- und Sechszylinder als Benziner und Diesel überarbeitet. Im S6 kommt ein V6-Otto zum Einsatz, der Achtzylinder bleibt dem später folgenden RS 6 mit nahezu 600 PS vorbehalten. Er erhält den Antrieb aus dem Porsche Panamera Turbo mit vier Liter Hubraum. Plug-in-Hybride mit Höchstleistungen über 350 PS ergänzen das Angebot.Wie das Design orientiert sich auch die Technik zukünftig nicht mehr nach unten am A4, sondern nach oben am A8. Viele Innovationen des Topmodells fließen zwar erst nach und nach in die obere Mittelklasse ein, doch das neuzeitliche Cockpit , die Hybrid-Optionen sowie einige Fahrwerk-Features stehen vom Start weg zur Verfügung. Auch beim später nachgereichten autonomen Fahren orientiert sich der A6 an seinem großen Bruder. In der Theorie soll es so funktionieren: Zunächst auf Autobahnen und bis zu Geschwindigkeiten von 60 km/h reicht ein Druck auf den Knopf mit der Beschriftung "ai" für "artificial intelligence" (künstliche Intelligenz). Grüne LEDs zeigen an, dass der Audi nun selbstständig fährt. Der Basispreis – ohne die teuren Assistenten – dürfte bei 44.000 Euro liegen.