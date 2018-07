G anz schön viel 6 in Ingolstadt: Wir reden hier von einem neuen anz schön viel 6 in Ingolstadt: Wir reden hier von einem neuen Audi mit altem Namen – A6 . Sein Motor ist ein drei Liter großer V6-Diesel mit 286 PS. Beim Spar-Verbrauch steht eine 6 vorm Komma, und beim Grundpreis des Testwagens ist das (leider) auch die erste Ziffer. Ganz schön viel 6! Und sexy ist er auch noch. Die Front: fett! Ein Grill wie ein Kunstwerk in 3D, riesige Lufteinlässe, schmale LED-Scheinwerfer . Das Heck: wow! Wenn du die Fernentriegelung drückst, begrüßt dich dieser Audi mit ’ner Lichtshow. Blechgewordener Höhepunkt aber ist der Blick seitlich auf die hinteren Kotflügel. Die machen dicke Backen wie einst der Rallye-Audi vom Röhrl.

Das niedrige Geräuschniveau sorgt für hohen Komfort

Das niedrige Geräuschniveau sorgt für hohen Komfort

Jetzt lasst uns aber endlich über 6 reden, also über A6. Und losfahren. Erster Eindruck: ganz schön leise hier. Ist auch messbar. Wir haben bei Tempo 50 mucksmäuschenstille 56 Dezibel gemessen; stellen Sie mal die Lauscher auf Empfang: So wenig Krach macht zum Beispiel Ihr Kühlschrank. Bei Reisetempo 130 km/h sind es 66 dB, so laut ist es auch, wenn Sie sich am Frühstückstisch gepflegt unterhalten. Erster Eintrag ins Logbuch: Total komfortabel, vor allem mit Doppelverglasung für 500 Euro on top. Da ja gerade Wellness und Wohlfühlen Thema ist: Halleluja, so fein verarbeitet und mit so viel Liebe zum Detail ist in dieser Liga nur Audi. Dass bei 50 km/h über Kopfsteinpflaster die rechte vordere Lüftungsdüse leicht geklappert hat, verbuchen wir in der Kategorie "bedauerlicher Einzelfall", genießen ansonsten jede Sekunde an Bord. Na ja, bis wir uns an der Kreuzung einfädeln wollen und beherzt aufs Gaspedal treten. Autsch!

Bei der Tiptronic muss Audi noch mal Hand anlegen

Unharmonisch: Die Tiptronic schaltet verzögert, beim Anfahren geht es nicht direkt nach vorne. Unser Testwagen ist der A6 50 TDI quattro , verbaut sind ein Sechszylinder-Turbodiesel, eine Achtstufenautomatik und ein Riemen-Startergenerator, der mit einer Lithium-Ionen-Batterie mit 10 Ah Kapazität kooperiert. Der V6 hat ein 48-Volt-Bordnetz, ist also ein Mildhybrid und soll 0,7 Liter Sprit sparen . So viel zur Theorie. In der Praxis trittst du aufs Gas, fährst aber erst mal nicht los. Bei einem Auto, das vollausgestattet leicht sechsstellig kosten kann, nervt es, wenn der Motor zunächst hochdreht und dann das komplette Drehmoment auf die Antriebswellen wuchtet. Diese Anfahrschwäche ist vor allem eins: unharmonisch! Und wir sind leider noch nicht am Ende mit dem Wehklagen: die Automatik! Tiptronic heißt sie bei Audi und erinnert an die Nationalelf: unentschlossen, reagiert verzögert. Um es knallhart zu sagen: In dieser Liga darfst du gar nicht merken, dass die Schaltbox gerade 'ne andere Stufe einlegt, weil Papa aufs Gas steigt, in dieser Liga muss das zack, zack gehen.

Aber gerade hier, wenn es sportlich zur Sache geht, leistet sich die Tiptronic Schwächen im Detail. Sie finden, das war jetzt zu hart? Nee, ist schon gut so, irgendwas müssen wir doch zum Rummäkeln haben, ist er doch sonst nahezu perfekt, dieser Oberklasse-Audi. Lasst uns noch bisschen über 6 reden, über sechs Höhepunkte des A6.

Der A6 gefällt als Sänfte und als Sportler

Dynamiker: Der Audi A6 50 TDI geht in 5,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100.

Dynamiker: Der Audi A6 50 TDI geht in 5,5 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100.

Erstens: Diese Limo ist eine Sänfte, sie schwingt mit ihrem Luftfahrwerk auf fiesen Bodenwellen leicht an, setzt sich aber gleich wieder in die Ausgangsposition, schwebt also nahezu über den Asphalt. Zweitens: Die Dynamiklenkung (1900 Euro) ist leichtgängig, bietet nicht die Rückmeldung eines auf Sport getrimmten Autos, ermöglicht aber präzises Fahren ohne Korrekturen. Drittens: Der A6 mutiert im Dynamic-Modus sogar zum Sportler, der dank Allradlenkung zackig ums Eck fährt. Auch wenn die Fahrwerksabstimmung dann ziemlich straff ist. Viertens: Geht wie die Sau, steht wie ein Bock! 5,5 Sekunden auf Tempo 100 sind super, ein BMW 530d ist zwei Zehntel langsamer. 34 Meter Bremsweg aus 100 km/h sind gigantisch. Fünftens: Soo viel Platz! Zwei Zentimeter mehr Länge bedeuten einen Zentimeter mehr Beinfreiheit hinten. Sechstens: Captain-Future-Cockpit. Drei Bildschirme plus Head-up-Display mit Spiegelung aller wichtigen Daten in die Frontscheibe. Alles per Touchscreen, nix da mit Drehen und Drücken, alles individualisierbar – und der Monitor gibt beim Klicken sogar Rückmeldung in die Finger, grandios!