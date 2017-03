Audi A8 D5 (2017): Innenraum, Motoren, Preis — 15.03.2017 Alle Infos zum neuen A8 Audi legt den A8 neu auf – mit progressivem Design, umfassender Vernetzung und fast knopflosem Infotainment wie im Q8 concept. Hier sind alle Infos!

Der neue Audi A8 steht ab Herbst 2017 bei den Händlern. Die Limousine ist das erste Modell, das komplett aus der Feder des neuen Design-Chefs Mark Lichte stammt, und es startet mit einer Revolution: So sportlich und so progressiv hat kein anderes Modell der Ingolstädter in den vergangenen Jahren auftreten dürfen. Das zeigt auch der getarnte Prototyp, den die Erlkönigjäger von AUTO BILD bei Testfahrten fotografiert haben: Die flache Nase, die aggressiven Leuchten, die sehnige Seitenlinie und das straffe Heck – es gibt Hersteller, die glatt von einem viertürigen Coupé sprechen würden. Wer glaubte, die Studie Prologue hätte zu viel versprochen, den belehrt diese Luxuslimousine eines Besseren – der neue A8 geht sogar noch einen ganzen Schritt weiter. Was aber auch zur fortschrittlichen Technik passt.Im Innenraum kommt ein komplett neues Bedienkonzept zum Einsatz, das Audi bereits im Q8 concept gezeigt hat (siehe Bild oben). Viele der Neuerungen dürften wir im A8 wiederfinden: glatte Flächen und ein mittiger Touchscreen, der sich randlos in die glänzendschwarze Umgebung einfügt – und dem Fahrer über frei programmierbare Anzeige-Kacheln eine Individualisierung gestattet. Unterhalb des zentralen Displays befindet sich ein weiterer Touchscreen, über den Klimaanlage und Sitzheizung bedient werden. Die Ventilation kann auf dem Bildschirm per Daumen und Zeigefinger größer oder kleiner gezogen werden. Für die Temperatureinstellung scrollt man durch die Skala wie bei der Weckzeit-Einstellung des iPhone. Vor dem Fahrer strahlt das hochauflösende "Virtual Cockpit Future" (12,3 Zoll; 1920 x 720 Pixel). Erster Eindruck: gestochen scharf!Smartphones und Smartwatches sollen jederzeit mit dem Auto verbunden sein – so können auch neue Navigationsziele während der Fahrt vom Handy des Beifahrers eingespeist werden. Außerdem soll das System lernfähig sein und dem Fahrer entsprechend seinen Vorlieben Vorschläge machen können, beispielsweise für Restaurants. Die Sprachbedienung soll künftig sowohl Onboard- als auch Online-Antworten aus der Cloud einbeziehen.Genau wie der nächste Audi A6 soll der A8 eine neue Stufe des autonomen Fahrens meistern. Mit der sogenannten SAE 3 wäre er in der Lage, Teilstrecken autonom zu fahren. Wo das erlaubt sein wird und wie weit das autonome Fahren geht, legt der Gesetzgeber wahrscheinlich zeitnah fest. In der Theorie soll es so funktionieren: Zunächst auf Autobahnen und Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h reicht ein Druck auf den Knopf mit der Beschriftung "ai" (für "artificial intelligence", deutsch: künstliche Intelligenz), das Lenkrad zieht sich dezent zurück, grüne LEDs zeigen an, dass der Audi nun von allein fährt. Damit wäre Audi einen Schritt weiter als Tesla oder Mercedes mit ihren teilautonomen Stau- und Überholassistenten.Gegen dieses Hightech-Paket wirkt der Antrieb fast schon bodenständig. Die bekannten Motoren werden überarbeitet, leisten dank 48-Volt-Bordnetz und elektrischer Verdichter mehr bei gleichzeitig gesenktem Verbrauch. Allradantrieb ist natürlich ebenso Serie wie die optimierte Achtstufenautomatik. Bis zu zehn Prozent Sprit sparen soll der ans Navigationssystem gekoppelte Effizienzassistent, dessen vorausschauenden Fahrempfehlungen von der Routenführung und der aktuellen Verkehrssituation bestimmt werden. Später kommt auch ein Plug-in-Hybrid mit einer elektrischen Reichweite von rund 50 Kilometern und einer Leistung von circa 250 PS. Und natürlich das Sportmodell S8 sowie der Zwölfzylinder, der vor allem für die asiatischen Märkte enorm wichtig ist. Bei den Preisen rechnet AUTO BILD mit einem leichtem Anstieg