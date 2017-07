Audi A8 D5 (2017): Vorstellung, Motoren, Preis — 03.07.2017 Alle Infos zum neuen A8 Neue Details und Bilder zum nächsten Audi A8. Wenige Tage vor der Premiere verraten Teaser mehr über das Design und die Technik. Alle Infos!

Vorstellung: Inspiriert durch den Prologue



Audi hat weitere Video-Teaser zum neuen A8 veröffentlicht. Hier ein Blick auf die Front.

Komplett neuer Materialmix



Der neue Audi A8 bekommt eine Hightech-Karosserie aus Alu, Stahl, Magnesium und CFK.

Interieur: Q8 concept liefert konkreten Ausblick auf den A8 Innenraum

Ausstattung: Fahrwerk schützt bei Seitenaufprall

Der neue Hexagonal-Grill wird beim neuen Audi A8 noch einmal größer.

Connectivity: Vernetzt reitet der A8 auf der Grünen Welle

Motoren: Allradantrieb und Mild-Hybrid-Motoren serienmäßig im neuen A8



Am 11. Juli 2017 präsentiert Audi den neuen A8. Jetzt gibt es ein neues Teaserbild, das den Luxus-Audi im Profil zeigt. Vor einigen Tagen ließ Audi einen leicht getarnten A8 bei der Vorabpremiere zum Film "Spider-Man: Homecoming" in Los Angeles vorfahren. Die "Kringelfolie" wurde durch eine Tarnung im Spider-Man-Look. ersetzt. Zudem sind erste offizielle Teaser durchgesickert, die die Limousine von der Seite zeigen und einen Blick auf die Front samt Grill gewähren.Die Limousine ist das erste Modell, das komplett aus der Feder des neuen Design-Chefs Mark Lichte stammt und startet mit einer Revolution: So sportlich und so progressiv hat kein anderes Modell der Ingolstädter in den vergangenen Jahren auftreten dürfen. Das zeigt auch der getarnte Prototyp, den die Erlkönigjäger von AUTO BILD bei Testfahrten fotografiert haben: Die flache Nase, die aggressiven Leuchten, die sehnige Seitenlinie und das straffe Heck – es gibt Hersteller, die glatt von einem viertürigen Coupé sprechen würden. Die ersten Teaser zeigen, dass die Front mit dem breiten Grill und den schmalen Scheinwerfern, die von der Studie Prologue inspiriert wurde. Am Heck fällt neben dem neuen Design der Rücklichter der schmale integrierte Spoiler auf. Zu den technischen Neuerungen zählt das selbstständige Einparken. Im Audi-Video wird diese Funktion über das Smartphone gestartet. Außerdem schließt der A8 im Stau selbstständig auf, auch wenn der Fahrer für eine kurze Zeit die Hände vom Lenkrad nimmt.Bei der nächsten Generation des Audi A8 wird ein komplett neuer Materialmix zum Einsatz kommen: Die A8-Karosserie besteht künftig aus Aluminium, Stahl, Magnesium und kohlefaserverstärktem Kunststoff. Den Großteil des "Audi Space Frame" macht weiterhin Aluminium aus (58 Prozent). Gleichzeitig versprechen die Audi-Ingenieure, dass die Torsionssteifigkeit im Vergleich zum Vorgänger um etwa ein Viertel verbessert wurde. Die neu entwickelte Magnesium-Domstrebe des A8 könnte direkt vom Edeltuner stammen. Trotz der umfangreichen Leichtbaumaßnahmen wird der neue Audi A8 schwerer als das aktuelle Auslaufmodell: Im Vergleich zum Vorgänger wiegt die Rohkarosserie rund 50 Kilogramm mehr. Die Gründe: immer strengere Sicherheitsanforderungen und immer mehr Technik.Im Innenraum gibt es ein neues Lenkrad, außerdem wurde das Armaturenbrett umgestaltet. Holz-, Aluminium- und Chromakzente bringen Eleganz in die Limousine. Außerdem kommt ein komplett neues Bedienkonzept zum Einsatz, das Audi bereits im Q8 concept gezeigt hat (siehe Bild oben). Viele der Neuerungen dürften wir im A8 wiederfinden: Glatte Flächen und ein mittiger Touchscreen, der sich randlos in die glänzendschwarze Umgebung einfügt – und dem Fahrer über frei programmierbare Anzeige-Kacheln eine Individualisierung gestattet. Unterhalb des zentralen Displays befindet sich ein weiterer Touchscreen, über den Klimaanlage und Sitzheizung bedient werden. Die Ventilation kann auf dem Bildschirm per Daumen und Zeigefinger größer oder kleiner gezogen werden. Für die Temperatureinstellung scrollt man durch die Skala wie bei der Weckzeit-Einstellung des iPhone. Vor dem Fahrer strahlt das hochauflösende "Virtual Cockpit Future" (12,3 Zoll; 1920 x 720 Pixel). Erster Eindruck: gestochen scharf!Im Audi A8 kommt auch ein neues Fahrwerkskonzept zum Einsatz. Bei dem elektromechanischen Feder-/Dämpfersystem wird jedes Rad einzeln angesteuert. Pro Rad geschieht das über einen Elektromotor, ein Getriebe, ein Drehrohr mit innenliegendem Drehstab aus Titan und einen Hebel, der mit bis zu 1100 Nm wirkt. Gespeist werden die Motoren vom 48-Volt-Bordnetz. Um aktiv auf die Fahrsitiuationen reagieren zu können, scannt die Frontkamera die Straße auf Unebenheiten. Sind welche vorhanden, stellt sich das Fahrwerk schon im Vorfeld darauf ein. Das soll in nur wenigen Millisekunden funktionieren. Neu ist der Ansatz aber nicht: Mercedes setzte ein ähnliches System in der S-Klasse ein, DS nutzt auch ein kamerabasiertes Dämpfersystem im DS 7 Crossback. Zur Verbesserung der Fahrstabilität wird der A8 auch mit einer Hinterradlenkung ausgestattet sein.Das adaptive Fahrwerk soll ebenfalls passiv zur Sicherheit der Insassen beitragen. Droht ein Seitenaufprall bei einer Geschwindigkeit von über 25 km/h, heben die Fahrwerkskomponenten die Karosserie auf der gefährdeten Seite um bis zu acht Zentimeter an. Dadurch sollen die beim Aufprall entstehenden Kräfte auf den Seitenschweller und die Bodenstruktur geleitet werden. Audi spricht von 50 Prozent weniger Belastung für die Insassen im Vergleich mit einem Unfall ohne Seitenanhebung.Smartphones und Smartwatches sollen jederzeit mit dem Auto verbunden sein – so können auch neue Navigationsziele während der Fahrt vom Handy des Beifahrers eingespeist werden können. Außerdem soll das System lernfähig sein und dem Fahrer entsprechend seinen Vorlieben Vorschläge machen können, beispielsweise für Restaurants. Die Sprachbedienung soll künftig sowohl Onboard- als auch Online-Antworten aus der Cloud einbeziehen.Die überarbeiteten Motoren bekommen einen Boost über das 48-Volt-Bordnetz. Daher spricht man vom Mild-Hybrid. Allradantrieb ist ebenso Serie wie die optimierte Achtstufenautomatik. Bis zu zehn Prozent Sprit sparen soll der ans Navigationssystem gekoppelte Effizienzassistent, dessen vorausschauenden Fahrempfehlungen von der Routenführung und der aktuellen Verkehrssituation bestimmt werden. Später kommt auch ein Plug-in-Hybrid mit einer elektrischen Reichweite von rund 50 Kilometern und einer Leistung von circa 250 PS. Und natürlich das Sportmodell S8 sowie der Zwölfzylinder, der vor allem für die asiatischen Märkte enorm wichtig ist.In Deutschland wird der neue A8 ab Herbst 2017 bei den Händler stehen. Der Preis dürfte auf Niveau des BMW 7er und Mercedes S-Klasse Facelifts liegen. Damit würde der neue Audi A8 bei starten.