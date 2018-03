Audi e-tron GT (2020): Erste Infos — 16.03.2018 Audi bringt 2020 einen Elektro-Sportler Audi startet 2020 mit dem e-tron GT durch. Der viersitzige Elektro-Sportwagen ist technisch eng mit dem Porsche Mission E verwandt. Erste Infos!

Erstes Bild: Das Design des Audi e-tron GT wirkt sehr gestreckt und elegant.

Autor: Elias Holdenried

Nun ist es offiziell: Audi plant fr 2020 einen viersitzigen Elektro-Sportler, den e-tron GT. Der wird sich die Technik mit dem kommenden Porsche Mission E teilen. Der Gran Turismo wird von einem rund 600 PS starken E-Motor in Kombination mit einem permanenten Allradantrieb angetrieben. Die Reichweite soll bis zu 500 Kilometer betragen. Optisch fallen vor allem die sehr schmalen und angriffslustig wirkenden Scheinwerfer und der typische e-tron-Khlergrill auf. Insgesamt wirkt das Flieheck-Coup auf der verffentlichten Designskizze sehr gestreckt und elegant. Der Einstiegspreis soll unter 100.000 Euro liegen. Audi-Chef Rupert Stadler kndigte an: "Diese hochemotionale Speerspitze von Audi Sport soll ab 2020 an unserem Standort Neckarsulm in den Bllinger Hfen entstehen."