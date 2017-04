Audi e-tron Sportback (2018): Vorschau — 12.04.2017 Öko-Sportler mit Porsche-Technik Neben TT und R8 will Audi zukünftig auch mit einem Stromer im Sportwagen-Segment wildern, dem e-tron Sportback. Jetzt gibt es einen ersten Teaser.

D

Autoren: Georg Kacher, Katharina Berndt

er Name ist raus: Audis Elektro-Sportwagen wird e-tron Sportback heißen. Einen Ausblick darauf gibt ein Showcar, das auf der Messe in Shanghai (21. bis 28. April 2017) zu sehen ist. Zu der Studie hat Audi jetzt einen ersten Teaser veröffentlicht. Das Youtube-Video zeigt Detailaufnahmen des Autos im Dunkeln, während die Scheinwerfer eingeschaltet werden. Effektvoll leuchten LEDs, möglicherweise sogar OLEDs auf – sogar das Audi-Zeichen auf dem Kühlergrill ist beleuchtet.Mit dem e-tron Sportback will Audi sein Sportwagen-Angebot ausbauen. Neben TT und R8 planen die Ingolstädter einen Elektro-Sportler, der als Bruder des Elektro-Porsche Mission E entstehen soll. Mit einem Radstand von 2,90 Meter ist der e-tron Sportback zwar zu lang für einen Zweisitzer, nicht aber für einen Zweitürer, ein fünfsitziges Coupé oder einen Shooting Brake . Das Elektroauto soll bereits 2018 auf den Markt kommen.