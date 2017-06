Audi: Hoher Ölverbrauch TFSI-Motoren — 16.06.2017 Kulanz für Audi-Kunden AUTO BILD war erfolgreich: Kunden von Audi mit ölsaufende TFSI-Motoren dürfen auf bis zu 70 Prozent Kulanz hoffen. Allerdings stellt der Hersteller einige Bedingungen.

Beim runden Tisch in Hamburg saßen Audi-Vertreter, AUTO BILD-Redakteure und Kunde Arne Hertzsch (l.) zusammen.

Ist Ihr Auto auch betroffen? Zählen auch Sie zu den betroffenen TFSI- oder TSI-Besitzern, deren Autos einen stark erhöhten Ölverbrauch aufweisen? Dann würde uns interessieren, wie Ihre Vertragswerkstatt mit dem Fall umgeht. Konfrontieren Sie Ihre Werkstatt mit dem AUTO BILD-Artikel, und schildern Sie uns Ihre Erfahrungen im AUTO BILD-Kummerkasten (siehe Link).

Laut Audi entstanden 2008 bis 2011 rund 785.000 Motoren mit mutmaßlich zu schmalen Kolbenringen.

Wo liegen die Ursachen?



Wiederholt berichtete AUTO BILD über den hohen Ölkonsum bei Audi : Bis zu zweieinhalb Liter Öl auf 1000 Kilometer verbrauchen Audi-Modelle mit 1.8- und 2.0-TFSI-Motoren (Baureihe EA888, Baujahre 2008 bis Mitte 2011). Nun traf sich eine Audi-Delegation gemeinsam mit Vertretern von AUTO BILD zu einem runden Tisch in Hamburg. Während des Treffens sagt Audi großzügige Hilfe für Geschädigte zu,Bis zu 70 Prozent der Reparaturkosten erstattet Audi seinen Kunden unter bestimmten Umständen. AUTO BILD-Mitarbeiter Roland Kontny: "Wer sein Auto regelmäßig gewartet hat, kann es wahrscheinlich zu einem wirtschaftlich vertretbaren Preis reparieren lassen. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung: Jetzt muss Audi alles dafür tun, die Ankündigungen auch in die Tat umzusetzen."Grundsätzlich gilt: Das Auto muss vorschriftsmäßig gewartet und der Ölkonsum höher als 0,5 Liter auf 1.000 Kilometer sein. Im nächsten Schritt unterbreitet die Vertragswerkstatt ein Angebot zur Motorreparatur, an dem sich der Hersteller beteiligt, wenn die Werkstatt dies für gerechtfertigt hält. Im Zweifel werde, so Audi, "zugunsten des Kunden entschieden". Der Hersteller will zudem auf die Vielzahl der Kundenklagen reagieren, Werkstätten würden Kulanzanträge nur widerwillig oder gar nicht stellen: Die Betriebe sollen stärker sensibilisiert werden. Es gibt allerdings auch Grenzen der Kulanzregelung: Audi zahlt nicht bei Chip- oder Motortuning, Einsatz einer falschen Ölsorte, signifikanter Überschreitung der Ölwechsel- oder Serviceintervalle oder fehlenden Nachweisen für Service oder Ölwechsel nach Herstellervorgaben.Audi hält sich weiterhin bedeckt, was die Ursachen des hohen Ölverbrauchs angeht. Laut Hersteller seien daran "verschiedene technische Änderungen aus diversen Gründen wie Materialverboten, Lieferantenwechseln und Toleranzeinengungen" Schuld. Nach Recherchen der AUTO BILD ist der hohe Ölkonsum allerdings auf einen zu schmalen Ölabstreifring zurückzuführen, der zwischen 2008 und 2011 eingesetzt wurde: 785.000 Motoren sind potenziell betroffen. Roland Kontny: "Wenn es um die technischen Ursachen des Problems geht, redet Audi immer noch nicht Klartext. Das wäre dringend notwendig, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen."