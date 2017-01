Audi-Neuheiten: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 — 02.01.2017 Alle neuen Audi bis 2022 Der neue Audi A6 allroad, eine abgespeckte Version des R8, die nächsten Generationen des A7 und des A8 sowie der bärenstarke RS Q5 – alle neuen Audi!

Design

"Vorsprung durch Technik" – ob an diesem Leit- und Werbeslogan von Audi noch etwas dran ist, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Denn Audi erneuert bis 2022 beinahe seine gesamte Modellpalette und bringt neben zahlreichen Hybrid-Varianten und vollvernetzten Autos auch ganz neue Modelle auf den Markt. Besonders spannend wird es beim. Die Aufgabe des neuen Chef-Designers Marc Lichte ist es, die oft kritisierte Beliebigkeit zwischen den einzelnen Baureihen zu durchbrechen und ein zukunftsfähiges Marken-Design zu etablieren. Unter anderem will Lichte den A3 zum sportlichsten Vertreter seiner Klasse machen und ihm gleichzeitige mit dem Vario einen Van-Ableger zur Seite stellen. Ausbauen will Audi außerdem sein SUV- und Crossover-Angebot – wozu auch sportliche Modelle wie der SQ2 gehören. Auf insgesamt neun Modelle soll die Hochbeiner-Familie anwachsen.