Audi PB 18 e-tron (2018): neue Infos

Die am Dach angebrachten Spiegel und die ausgestellten Räder erinnern an die Audi-Studie Avus.

2018 bringt Audi als Weltpremiere die Studie eines Elektro-Supersportwagens nach Pebble Beach . Das Konzept hört auf den Namen Audi PB 18 e-tron und wird am 23. August um 17 Uhr in Laguna Seca präsentiert. Der Name verweist auf den Ort der Präsentation und das Jahr und erinnert zugleich an den Le-Mans-Seriensieger Audi R18 e-tron. Von dem Rennwagen hat der PB 18 e-tron einige Detaillösungen übernommen. Das erste Teaserbild des Supersportlers weckt wiederum Erinnerungen an die Studie Avus quattro , die Audi 1991 in Tokyo gezeigt hatte: Flaches Dach, ausgestellte Radhäuser und am Dach angebrachte Seitenspigel prägen beide Showcars.