Vorstellung: Teaser zum Q3 aufgetaucht

Kurz vor der Weltpremiere des neuen Q3 hat Audi ein Teaservideo zum kompakten SUV veröffentlicht. Aus der Videobeschreibung auf Youtube geht hervor, dass Audi den Q3 am 25. Juli 2018 präsentieren will. Das Video zeigt das SUV aus verschiedenen Blickwinkeln, dabei wird es durch Spotlights immer wieder angeleuchtet. Eine Nahaufnahme zieht auf den linken Scheinwerfer des Q3: Der Kompakte erhält demnach ein aus Balken bestehendes Tagfahrlicht, ähnlich dem des A1 und größerer Audi-Modelle.

Kurz zuvor hatten die AUTO BILD-Erlkönigjäger den neuen Audi Q3 fast ungetarnt in Spanien erwischt. Dort absolvierte das SUV seine letzten Testfahrten. Schon hier war zu erkennen, dass Audi das Q3-Design an die Optik der aktuellen SUVs im Programm anpasst. Der Kühlergrill ist deutlich niedriger angesetzt, die Scheinwerfer sind schärfer gezeichnet. Die Lufteinlässe in der Stoßstange stehen weniger hervor als noch beim Vorgänger. Passend zu anderen aktuellen Audi-Modellen sind auch die Heckleuchten mit mehr Ecken versehen. Der Dachkantenspoiler macht auf den Erlkönigbildern einen spitzeren Eindruck.

Das Kompakt-SUV wird rund fünf Zentimeter breiter, aber nicht höher. 2011 wurde der aktuelle Audi Q3 vorgestellt – so langsam kommt er also in die Jahre. Was ihm fehlt, ist der Zugang zur neuen digitalen Welt in Form von Assistenzsystemen, der nächsten Infotainment-Generation und einem zeitgemäßen Bedienkonzept. Kurzum: Es gibt viel Spielraum für Verbesserungen. Den will Audi auch nutzen. Schließlich muss der Q3 nicht nur BMW X1 und Mercedes GLA Paroli bieten. Er hat mit VW Tiguan Seat Ateca und Skoda Kodiaq , mit denen er sich die DNA teilt, auch konzernintern starke Gegner. Außerdem muss er ein gutes Stück wachsen, immerhin hat sich unterhalb der Q2 breitgemacht.

Abmessungen: Mehr Platz und sattere Optik

Neue SUVs: Kompaktklasse (2018, 2019 und 2020) zur Galerie Der modulare Querbaukasten (MQB) schafft mehr Platz im Innenraum, spart Gewicht, bringt die Elektronik auf den neuesten Stand, ist viel flexibler in Bezug auf Länge, Breite und Radstand. Das Konzept richtet sich zwar am Tiguan II aus, doch auch der Q3 profitiert von der steiferen und leichteren Bauweise sowie vom noch effizienteren Gleichteilekonzept. Die Länge dürfte von 4,39 auf 4,45 Meter wachsen, der Radstand von 2,60 auf 2,65 Meter. Weil der Q3 außerdem rund fünf Zentimeter breiter, aber keinen Deut höher wird, liegt der Wagen optisch viel satter auf der Straße. Zu diesem Effekt tragen auch die dezent ausgestellten Radhäuser bei.

Innenraum: Bis zu 400 Liter Kofferraumvolumen

Frühstart für das Q3-Cockpit? Dieses mysteriöse Innenraumbild tauchte in einem offiziellen Audi-Video auf. In einem offiziellen Video zum neuen Audi A1 ist ein mysteriöses Cockpit aufgetaucht, das den Innenraum des neuen Q3 zeigen könnte! Denn: Die Lüftungsschlitze oberhalb des zentralen Monitors gehören ebenso wenig zum A1 wie die Türtafeln. Die Fensterausschnitte, die bislang unbekannte Cockpitstruktur mit großen Luftausströmern über dem mittigen Display und ein Lenkrad wie aus dem Q5 lassen darauf schließen, dass Audi hier versehentlich den Innenraum des neuen Q3 geleakt hat! Wie bei allen anderen neuen Audi-Modellen zeigt das Innenraum-Bild auch hier die aktuelle Cockpit-Struktur inklusive des sogenannten "Black panels", in das der Monitor eingelassen ist.

Neue Audi (2018, 2019, 2020, 2021, 2022 bis 2025) zur Galerie Damit bestätigt der Screenshot aus dem Video die bisherigen Informationen: Die aktuelle Infotainment-Generation und ein zeitgemäßes Bedienkonzept halten Einzug. Genauer: Armaturenbrett und Mittelkonsole sind nun horizontal ausgerichtet, wirken glatter und lassen eine ergonomische Bedienung zu. Für Gestensteuerung, automatisches Parken und autonomes Fahren dürfte es in dieser Preisklasse aber noch zu früh sein. Die Instrumentierung kann gegen Aufpreis jedoch stufenweise erweitert werden. Analoge Skalen sind Serie, die Digitalanzeigen mit großer Kartendarstellung und das Head-up-Display kosten extra. Die Gepäckraumklappe gibt eine breitere Öffnung frei, die Ladekante wird abgesenkt, die Fondsitze lassen sich vielfach verstellen. Der Kofferraum nimmt dem Vernehmen nach von 356 auf 400 Liter zu.

Motoren: Keine Dreizylinder, aber Hybrid

Audi plant zwei sportliche Fünfzylinder: erstmals den 340 PS starken SQ3 und eine RS-Version mit 400 PS. Während die Dreizylindermotoren außen vor bleiben, plant Audi zwei sportliche Fünfzylinder: erstmals den 340 PS starken SQ3 und eine RS-Version mit 400 PS. Der kräftigste Zweiliter-Benziner bringt es künftig auf beachtliche 252 PS, die Leistung des Top-Diesels klettert von 184 auf 204 PS. Ebenfalls als gesetzt gilt der Plug-in-Hybrid – knapp ein Jahr nach Marktstart mit dem optimierten Hybridantrieb aus dem Konzernbaukasten. Die Basistechnik stammt zwar von VW, doch die höhere Systemleistung von 220 PS bleibt den vier Ringen vorbehalten. Zusätzlich zum Plug-in soll es auch einen Mildhybrid geben. In Verbindung mit dem 12-V-Bordnetz und einer zweiten Batterie reicht die Leistung von 15 kW aus, um kurze Strecken rein elektrisch zurückzulegen. Denkbar wäre auch noch ein rein elektrisch betriebener Q3, der die Technik des E-Golf nutzt.

Preise: Mit 30.000 Euro auf Q5-Niveau