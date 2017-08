Audi Q5/Mercedes GLC/Volvo XC60: SUVs im Test

G

Schner Schwede: Volvo hat dem XC60 ein sehr ansprechendes Blechkleid geschneidert.

Optisch ist der Schwede im feinen Club angekommen: Fast exakt so lang und breit wie die Deutschen, wchst zwischen der senkrechten Nase und den sichelscharfen Rckleuchten des XC60 so viel Anderes, Eigenes, dass der Volvo-Schlssel bedenkenlos auf der Theke liegen kann da muss man nichts erklren. Auer den berdesignten Schlssel selbst: Der hat so winzige Tasten, dass sie keiner blind trifft. Jetzt aber einsteigen. Hinten fllt die Tr etwas schmal aus, drinnen ist der Volvo gerumig und bersichtlich wie die Deutschen. Sein Kofferraum (maximal 1432 Liter) packt einen Koffer weniger, wichtig ist die topfebene Ladeflche, whrend im Audi eine Stufe an der Ladekante strt.