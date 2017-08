Audi Q6 (2019): Vorschau, Motoren, Technik — 10.08.2017 Neuer Q6 – der coolste Audi Audi baut sein SUV-Angebot weiter aus: Neben den elektrischen e-tron-Modellen, die ab 2018 an den Start gehen, kommt das SUV-Coupé Q6 noch aus der alten Welt.

Nach der IAA-Studie e-tron quattro concept (2015) und dem auf der Detroit Auto Show 2016 gezeigten h-tron quattro concept mit Brennstoffzelle, dachten wir eine Zeit lang, Audis neues Elektro-SUV firmiert unter dem Namen Q6 e-tron. Doch so langsam kommt Licht in die Ingolstädter Hochbeiner-Welt: Während der e- tron 2018 als lupenreines Elektromobil an den Start surrt und mit e-tron Sportback (2020) und e-tron Crossover (2022), dessen Nabelschnur bis in den Wolfsburger Elektro-Baukasten zurückreicht, die Elektro-Schiene begründet, kommt der Q6 noch aus der alten Welt. Das SUV-Coupé bedient die weniger progressive Stammkundschaft, deren Umweltgewissen schon beruhigt ist, wenn unter der Haube ein Plug-in-Hybrid arbeitet – und das nach Möglichkeit schon ab 2019.Die Modellbezeichnung Q plus gerade Zahl steht bei Audi immer für die sportlich-elegante Coupé-Variante. Der offiziell bestätigte Q4 ist ein Q3 Coupé, der Flachdach-Q8 soll der deutlich hübschere Q7 werden. Nur beim Q2 haben sich die Vertriebsstrategen leider verzählt. Aber wenn Audi eines Tages endlich den mehrfach verschobenen Q1 auf die Straße bringt, dann passt es wieder mit den geraden und ungeraden Typbezeichnungen. Parallel dazu bleibt die Trennung zwischen den Modellen mit quer eingebautem Triebstrang (Q2/Q3/Q4) und den Längsmotor-Fahrzeugen (Q5/Q6/Q7/ Q8 ) bis auf Weiteres bestehen.Als Basis für den Q6 dient zwar der neue Q5, doch das Coupé beschränkt sich auf die stärkeren Motorisierungen mit bis zu 450 PS und auf höherwertige Ausstattungen. Das Design ist wieder mal ein echter Marc Lichte: tolle Proportionen, fein ausgeführte Details, Dynamik pur aus jedem Blickwinkel und viele Hightech- Bonbons wie adaptives OLED-Licht und – wenn der Gesetzgeber zustimmt – Kameras statt Außenspiegel. Zusammen mit dem Q8 dürfte der Q6 das letzte neue Audi-Modell sein, dessen Gene aus dem Modularen Längsbaukasten stammen. Auch der Q5 wird in dieser Form nicht ewig leben. Im Gegenteil: Nach einer großen Modellpflege 2021 soll der Wagen 2025 auslaufen und wenig später durch den Q5E mit Elektroantrieb ersetzt werden. Porsche Macan III, wir hören dich trapsen! Ob der Q6 ebenfalls an die Steckdose darf, hängt vom Erfolg oder Misserfolg des Verbrenners ab.Weil der neue Hut für Audi-Verhältnisse mit knapp 250 Millionen Euro erstaunlich billig sein soll, könnte sich das Auto schon im ersten Zyklus rechnen. Dabei helfen imageträchtige Duftmarken wie ein 48-Volt-Netz, besagter Plug-in-Hybrid und kernig motorisierte S/RS-Zwillinge. Soweit möglich, werden Innovationen aus dem neuen A8 nach unten durchgereicht. Das gilt allerdings noch nicht für das Bedienkonzept, das autonome Fahren der Stufe 3 und die aufwendige Radaufhängung.