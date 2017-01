Audi Q8 (2017): Erlkönig — 03.01.2017 Erste Bilder vom Q8! Kurz bevor Audi die Studie in Detroit zeigt, fährt die Serienversion des Q8 bereits durch den Schnee! Erste Bilder von Audis neuem SUV-Coupé.

Technisch basiert der Q8 auf dem Q7

Auf Q7-Basis dringt das Fünf-Meter-SUV-Coupé in die Luxusklasse vor. 2018 startet der Audi Q8.





Q8 könnte auch als e-tron kommen



Autoren: Jan Götze, Katharina Berndt

enige Tage bevor die Studie des Audi Q8 auf der NAIAS in Detroit (8. bis 22. Januar 2017) gezeigt wird, fährt die Serienversion durch den Schnee. Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben das SUV-Coupé in Lapland erwischt! Dabei wollte Audi auf der NAIAS zunächst mit dem Q8 concept eine Vorschau auf den für 2018 geplanten Q8 geben. Immerhin handelt es sich um das neue Topmodell der Q-Baureihe.Technisch basiert der Q8 auf der zweiten Generation des Q7, allerdings wird das Topmodell eine dynamischere Linie erhalten und damit dem BMW X6 und Mercedes GLE Coupé ähneln. Mit einer Außenlänge von gut fünf Metern ist der Q8 jedoch eine Nummer größer als die Konkurrenten. Weil auch die Ausstattung serienmäßig üppiger ausfällt, liegt das Gewicht des SUV vermutlich über zwei Tonnen. Der Erlkönig zeigt: Das Serienauto wird wie üblich gefälliger als das Konzept. Denn das Audi Q8 concept wirkt extrem bullig: Die Front wird vom achteckigen Kühlergrill dominiert, der über sechs senkrechte Doppelstreben verfügt. Die äußeren Lufteinlässe erinnern an RS-Modelle und im Frontsplitter ist der "e-tron"-Schriftzug zu erkennen. Nur wenig Änderungen dürfte es bei der niedrigen Dachlinie und dem nach hinten abfallenden Heck mit der breiten C-Säule geben. Audi verspricht trotzdem vier gleichwertige Sitzplätze im Innenraum, besonders komfortable Einzelsitze im Heck sind (optional) nicht unwahrscheinlich. Typisch Showcar sind die überdimensionalen Felgen und die filigranen Außenspiegel.Als Spitzenmodell der Baureihe ist der Q8 auch ein Kandidat für eine S- oder RS-Version. Gesetzt sind starke Achtzylinder als Benziner und Diesel. Auch ein Plug-in-Hybrid mit dem Dreiliter-V6-Diesel mit 270 PS und einem zusätzlichen 126-PS-Elektromotor ist denkbar. Der Einstiegspreis könnte bei rund 70.000 Euro liegen.