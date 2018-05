U nser Erstkontakt mit dem neuen nser Erstkontakt mit dem neuen RS 4 Avant hätte uns eigentlich sofort lichterloh entflammen müssen. Jedenfalls hatte Audi damals wirklich alles unternommen, um uns das Kennenlernen so schmackhaft wie möglich zu gestalten. Date in Ingolstadt, direkt am Audi-Forum. Erste Annäherung auf der Piazza, bei bestem Sonnenschein und noch dazu in allerbester Gesellschaft. Im Museums-Paternoster drehten RS2 Avant und der erste RS4 ihre Runden, dazwischen brodelten immer wieder RS6 und R8 durch die Szenerie, untermalten das Schauspiel mit wohligen Klängen. Kurzum: der Rahmen saß wirklich perfekt!

Seine zweite Chance weiß der Kombi zu nutzen

Bei unserem ersten Test hat uns der RS 4 Avant nicht überzeugt – jetzt macht er alles viel besser. Allein der Funke wollte am Ende trotzdem nicht so recht überspringen. Das lag zum einen sicherlich an den Erwartungen, die so ein Sturm & Drang-Nostalgiker wie der Autor an den RS 4 stellt; und die der RS 4 mittlerweile aus Überzeugung nicht mehr erfüllt. Zum anderen aber auch daran, dass sich der Audi, ganz nüchtern betrachtet, einfach nicht überzeugend fuhr. Die Comfort-Dämpfung schwappte heftig, das Handling war stumpf, seine Kraftdarbietung auf eine sehr imposante Weise sehr inzident. Kurz: Hätte es den berüchtigten "Emergency Call" gegeben, einer von uns beiden hätte ihn angenommen. Der RS 4, weil er nicht verstand, was der Schreiber von ihm will. Und der Schreiber, weil er den RS 4 nicht (mehr) verstand. Weshalb wir die Misere von damals noch einmal so aufkochen? Nun, weil man der Liebe manchmal eben doch eine zweite Chance geben sollte. Bevor wir jetzt jedoch gleich auf dem Sachsenring herumturteln, müssen wir schnell noch ein paar Dinge klarstellen.

Auf den Audi wartet die übliche starke Konkurrenz

Stark besetztes Segment: Der RS 4 muss sich mit BMW M4 und Mercedes-AMG C 63 um die Krone balgen. Erstens: Wer im RS 4 noch immer den Kombi-Revoluzzer von anno dazumal sieht, der kann auch weiterhin getrost die Jahrgänge 1999 bis 2001 autoscouten. Die Neuauflage kultiviert eine pieksaubere Dynamik-Etikette, proklamiert Universalität statt Brutalität und schmiegt sich bei aller Power so charmant in den Alltag wie noch nie zuvor. Zweitens: Auch wenn das manchen von uns ein wenig sauer aufstößt, so ergibt diese Konformität bei genauerem Hinsehen durchaus Sinn. Das Problem: In der Mittelklasse balgen sich mit M4 und C 63 schon zwei Raufbolde, die ihr Amt aufs Allersportlichste vertreten. Würde Audi mit dem RS 4 in dieselbe Kerbe schlagen, wären die Positionen mittlerweile dreifach besetzt. Zumal – drittens – die premiumwattierte Soft-Dynamik gar nicht mal so sehr stört, solange die zählbare Fahrdynamik am Ende trotzdem stimmt. Was uns wiederum zu viertens bringt: diesem RS 4 Avant hier, der solche Zahlen nun tatsächlich sprechen lässt. Im Abgleich zur Konkurrenz, aber auch im Duell mit seinem Technik-Zwilling, dem RS 5 Coupé Das Schöne: Der Vergleich zur Coupé-Fassung ist nicht nur legitim, er drängt sich fast schon auf. Technisch könnten die beiden RS-Geschwister jedenfalls kaum "baugleicher" sein. Sie teilen sich den gesamten Vorderwagen, den Antrieb, die Dynamik-Optionen (Sportdifferenzial, Keramikbremse vorn, Adaptivfahrwerk, Dynamiklenkung, Vmax-Anhebung) und stehen noch dazu auf den exakt gleichen 20-Zoll-Radsätzen.

Der RS 4 ist ein Bruder des RS 5 Coupés

Technisch ist der RS 4 Avant mit dem RS 5 Coupé in Sachen Antrieb und Dynamik-Optionen identisch. Natürlich bringt der Kombi-Rucksack auch ein paar anatomische Besonderheiten mit, denen man konstruktiv Rechnung zollen muss. So fällt der Radstand 60 Millimeter länger aus, was unter anderem leichte Modifikationen an der Abgasanlage nach sich zog. Zudem drückt der Heckausbau mit 789 statt 727 Kilo auf die Hinterachse, weshalb Audi die hinteren Dämpferraten ein wenig straffte. Der Vorderwagen wiegt hüben wie drüben übrigens gut eine Tonne, sodass sich am Ende ein Kampfgewicht von 1805 (RS 4) zu 1740 Kilo (RS 5) aufsummiert. Und dann wäre da noch der Luftwiderstand, der im Falle des RS 4 ebenfalls ein wenig schlechter ausfällt (cw-Wert: 0,329 zu 0,316; Stirnfläche: 2,20 zu 2,17). Kurzum: Auf dem Papier ist der Avant eigentlich das größere, schwerere und trägere Auto. Doch hält all das ihn eben nicht davon ab, am Ende trotzdem auch das schnellere zu sein.