Audi RS 4 B9 (2017): Vorschau — 26.07.2017

Im Audi RS 4 B8 durfte der Hochdrehzahl-V8 zum letzten Mal jubeln.

Autor: Jan Götze

Der Achtzylinder-Sauger ist Geschichte! Audi kehrt beim RS 4 zu den Biturbo-Wurzeln zurück. Ende 2017 kommt das Topmodell des A4 mit einem doppelt aufgeladenen Sechszylinder – genau wie der Ur-RS 4 mit der internen Bezeichnung B5. Der 2,9-Liter-Sechszylinder ist aus dem RS 5 bekannt und leistet auch im RS 4 450 PS. Im Vergleich zum Vorgänger steigt das Drehmoment von 430 Nm auf 600 Nm an. Die Turbolader montieren die Audi-Techniker zwischen den Zylinderbänken, ähnlich wie es Mercedes-AMG beim Vierliter-Biturbo macht. Anders als bisher vermutet, könnte es den Audi RS 4 nicht nur als Kombi geben. Vor allem in den Übersee-Märkten USA und China könnte eine RS 4 Limousine gut funktionieren. Außerdem hat Audi auch vom RS 3 eine Stufenheck-Version gebracht. Für beide Versionen ist der quattro-Antrieb natürlich Ehrensache. Die Präsentation des neuen Audi RS 4 findet sehr wahrscheinlich auf der IAA 2017 statt, die Auslieferungen könnten sogar erst 2018 beginnen.Drei Generationen Audi RS 4 gab es bislang. Zunächst der B5 mit V6-Biturbo und 380 PS (1999 bis 2001), danach der B7 mit 4,2-Liter-V8 und 420 PS (2005 bis 2009) und der B8 (2012 bis 2015), in dem der V8-Sauger auf 450 PS gebracht wurde. Letzteren gibt es als gepflegten Gebrauchten mit nicht allzu viel Laufleistung (bis 70.000 Kilometer) für gut 40.000 Euro. Wer den Vorgänger (B7) mit weniger als 125.000 Kilometern auf der Uhr erstehen will, muss mindestens 25.000 Euro auf der hohen Kante haben. Der erste Audi RS 4 hat bereits Sammlerstatus erreicht: Originale Exemplare in gepflegtem Zustand werden ab rund 35.000 Euro angeboten.