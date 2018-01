Audi RS Q3 (2019): Vorschau, Preis, Marktstart — 12.01.2018 Neuer RS Q3 mit 420 PS Power gibt es schon lange nicht mehr nur in der Oberklasse: Der nchste Audi Q3 bringt es mit einer ordentlichen RS-Leistungsspritze auf 420 PS.

D

Autor: Georg Kacher

ie RS-Modelle sind die Speerspitze im Audi-Portfolio und die Insignien der Sportlichkeit machen auch vor den SUVs nicht mehr halt. Also werden auch der neue Q3 (ab 2018) und dessen Coupé-Version Q4 wieder als RS-Modell vorfahren. Mit einem 420 PS starken Fnfzylinder drfte der RS Q3 eine spannende Alternative fr all diejenigen sein, die Spa an Leistung haben, aber kein allzu groes SUV wollen. Auffllige Design-Merkmale, neben den riesigen Lufteinlssen, sind die roten Bremssttel und natrlich die obligatorischen matten Bremssttel. Bis der neue RS Q3 auf den Markt kommt, drfte es aber noch ein bisschen dauern. AUTO BILD geht davon aus, dass das sportliche SUV frhestens 2019 gezeigt wird und unter 60.000 Euro kosten drfte.