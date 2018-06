Audi RS Q8 (2019): Motor, Preis, Bilder, Infos

E

in Audi mit Lambo-Teilen oder ein Lambo mit Audi-Teilen? Beides dürfte richtig sein, denn kurz nach der Präsentation des neuen Q8 arbeitet Audi mit Hochdruck am. Dabei fährt das SUV nicht nur auf der Plattform des Lamborghini Urus. Es bekommt auch denunter die Haube, der im Urus 650 PS leistet, in anderer Form aber schon länger in Audi-Modellen eingesetzt wird. Eine genaue Leistungsangabe für den RS Q8 gibt es noch nicht. Dass der dreistellige Leistungswert mit einer Sechs beginnt, ist allerdings wahrscheinlich. Bei der Kraftübertragung gibt es keine Fragezeichen, der RS Q8 kommt natürlich mit quattro und Achtgang-Automatik.