Audi S-Modelle: Gebrauchte bis 15.000 Euro

Anders als bei gebrauchtensindund Co. oft nicht so stark verheizt. Auch werden deutlich weniger Audi zu Tracktools umgebaut. Dafür sind gerade die großenundoftmit hohen Laufleistungen. Übersind hier keine Seltenheit. Bei entsprechender Wartung ist das allerdings kein Problem, denn die meistenaus dengelten – abgesehen von erhöhtem Ölverbrauch – als standfest. Das beweisen auch viele extrem hochgezüchtete Umbauten von S3 und S4 mit. Trotzdem können die "Schnäppchen" schnell sehr teuer werden. Egal oboder etwaige– die S-Modelle kosten im Unterhalt deutlich mehr als ein Seat Ibiza. Dafür bieten sie auch mehr Fahrspaß, Leistung und Ausstattung. Unterm Strich gilt auch hier: Lieber ein gepflegtes Modell für mehr Geld kaufen als am Ende doppelt zu zahlen. Außerdem auf jeden Fall ein paar Tausender für Reparaturen in der Hinterhand haben!