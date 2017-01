Audi S1/Audi R8/Jaguar F-Type/Nissan GT-R: Test — 19.01.2017 Heiß auf Weiß AUTO BILD SPORTSCARS dreht die Schlitten um und fährt die Piste rauf – auf Zeit! Audi S1 Sportback gegen R8 V10 Plus, Jaguar F-Type R und Nissan GT-R.

Das kleinste Auto hat das größte Potenzial im Schnee



Underdog? Von wegen! Der Audi S1 Sportback zeigt den Supersportlern, wo im Schnee der Hammer hängt.

Autor: Guido Naumann

mmer kurz vor Weihnachten schauen wir neidisch zu unseren Kollegen von AUTO BILD ALLRAD . Dann, wenn die Truppe zum Wintertest ins österreichische Kühtai reist. Eine bunte Horde Allradler wird dann den Skihang hochgescheucht, um die Fähigkeiten der diversen Allradkonzepte auszuloten. Das ist aber nicht das übliche Terrain für tiefergelegte Sportwagen Bis uns ALLRAD-Redakteur Thomas Rönnberg von einer Rodelpiste erzählte: rund 1,3 Kilometer lang, mit Schneekanonen, Kurven und Kehren gespickt. Tags und abends heizen hier die Rodelschlitten runter. Die Strecke soll für Autos breit genug sein, nachts sogar beleuchtet. Ob man da mit vierradgetriebenen Sportwagen hochfahren kann, auf Zeit? Der Tourismusverband Kühtai sagte Ja und stellte uns die Bahn von 0 bis 5 Uhr zur Verfügung. Geschäftigkeit in der Redaktion, ein Starterfeld musste schnell gefunden werden. Etwa so: kleiner Allradler gegen drei potente Sportler. Der S1 Sportback tritt gegen die 4x4-Dampfhämmer Audi R8 V10 Plus, Jaguar F-Type R und Nissan GT-R an. Ob der Underdog allen davonfährt oder doch die Power siegt, das haben wir drei Tage vor Heiligabend erfahren.