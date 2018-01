Audi SQ2 (2018): Vorschau und Erlkönig — 11.01.2018 Über 300 PS im Audi SQ2 Audi Sport arbeitet an einem stärkeren SQ2. Das Kompakt-SUV kommt mit dem Motor aus dem Audi S3. AUTO BILD hat erste Infos!



Ein quasi ungetarnter Audi SQ2 dreht bereits Testrunden am und auf dem Nürburgring.

Autor: Jan Götze

aum ist der Q2 auf dem Markt, arbeitet Audis kürzlich umbenannte Sportabteilung bereits an einer scharfen Hochleistungsversion. Das Topmodell SQ2 soll 2018 auf den Markt kommen – vermutlich mit mehr als 300 PS!Aktuell setzt Audi dem Q2 bei 190 PS die Grenze – das soll sich mit dem neuen SQ2 ändern. Das Topmodell bekommt sehr wahrscheinlich den Zweiliter-Vierzylinder aus dem Audi S3. Ob Audi die vollen 310 PS auch für den SQ2 freigibt, ist nicht sicher, aber durchaus denkbar. In Verbindung mit dem gesetzten quattro-Antrieb und der optionalen S-tronic dürfte die 100-km/h-Marke in rund fünf Sekunden fallen. Natürlich müssen auch Bremse und Fahrwerk an die Leistung angepasst werden.Damit der SQ2 auch nach ordentlich Power aussieht, bekommt das Topmodell größere Lufteinlässe und einen SQ2-Schriftzug an der Front. Die Radhäuser sind leicht ausgestellt, um Platz für größere Felgen zu schaffen, und am Heck des Kompakt-SUVs wird es vier Auspuffrohre und einen angedeuteten Diffusor geben. Wahrscheinlich ist auch, dass der SQ2 die bekannten typischen Aluminium-Außenspiegel anderer SQ-Modelle übernimmt. Da Audi schon mit quasi ungetarnten Erlkönigen auf dem Nürburgring unterwegs ist, geht AUTO BILD davon aus, dass der SQ2 Ende 2017 vorgestellt wird. Der Preis dürfte bei rund 43.000 Euro liegen. Ob ein noch stärkerer RS Q2 folgt, ist unsicher – für den Fünfzylinder-Turbo aus dem RS 3 könnte es unter der Haube des kompakten Q2 jedenfalls sehr eng werden.