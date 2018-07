Audi TT/TTS Facelift (2018): Test, Cabrio, Roadster, Gebraucht

Vorstellung: Mehr Ausstattung, stärkere Motoren

Die dritte Generation des Audi TT ist reif für ein Facelift . Die größten Veränderungen: eine nachgeschärfte Optik, stärkere Motoren und mehr Serienausstattung. Was den TT ausmacht bleibt natürlich erhalten, darunter die Aluminium-Elemente, der kurze, kugelförmige Schaltknauf, der abgesetzte Tankdeckel und die runden Doppel-Endrohre. Um sich optisch leicht von seinem Vorgänger anzuheben, trägt das Facelift nun ein dreidimensionales Gitter am Grill, außerdem wurden die Lufteinlässe vergrößert. So wirkt der Sportwagen breiter.

Das Roadster haben ein Stoffverdeck, das besonders gut gedämmt sein soll und sich bis Tempo 50 innerhalb von zehn Sekunden öffnet oder schließt. Das TT Coupé gibt es ab 35.000 Euro, die Preise für den Roadster beginnen bei 37.500 Euro. Der sportlichere TTS kostet als Coupé mindestens 54.000 Euro, der Roadster startet bei 57.000 Euro. Audi TT Facelift und TTS Facelift rollen noch Ende 2018 zu den Händlern, ab Ende September 2018 kann man den TT vorbestellen.

Ausstattung: Virtuelles Cockpit ist Serie

Die wichtigste Änderung gibt es bei der Ausstattung, das bisherige S-Line-Paket kommt jetzt schon in der Basisversion zum Einsatz. Der TT ist mit Audis virtuellem Cockpit bestückt, per "drive select" lassen sich verschiedene Fahrmodi wählen, Licht- und Regensensor sowie beheizbare Außenspiegel sind Serie. Auch das Multifunktionslenkrad, USB-Anschlüsse und Smartphone-Kopplung per Bluetooth hat der Sportwagen immer an Bord.

Ab Werk steht der Audi TT auf 17-Zoll-Rädern, auf Wunsch sind bis zu 20 Zoll drin. Ab Werk steht der Audi TT auf 17-Zoll-Rädern, auf Wunsch sind bis zu 20 Zoll drin. Die Auswahl an Lackfarben hat Audi um drei Töne ergänzt: Kosmoblau, Pulsorange und Turboblau (nur S-Line und TTS). Auf der Aufpreisliste stehen ab dem Facelift LED- und Matrix-LED-Scheinwerfer mit wischendem Blinker und ein S-Line-Exterieurpaket. Mit dem aufpreispflichtigen S-Line-Sportpaket oder dem (außer beim TTS ebenfalls optionalen) adaptiven Fahrwerk liegt der TT zehn Millimeter tiefer. Bei den Assistenzsystemen bietet Audi Spurwechselassistent, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung und einen Parkassistenten mit Rückfahrkamera an.

Innenraum: Sitzprobe im Sondermodell "TT 20 years"

Zum 20-jährigen Jubiläum legt Audi die Sonderserie "TT 20 years" auf – im Innenraum soll Mokassin-Leder mit auffälligen Ziernähten die Feierstimmung anheizen. Der TT 20 years ist auf 999 Autos limitiert. AUTO BILD hat schon Platz genommen: Das Jubiläumsmodell unterscheidet sich zwar nur in Details von der Serie – TT-Fans dürfte es aber freuen, dass er viele Details vom 1995er TTS Roadster Concept zitiert. Dickes Mokassin-Leder spannt sich über die Sitze. Die speziellen Ziernähte, die durch eingearbeitete Lederbänder besonders auffällig sind, schaffen die Verbindung zur Studie – Lenkrad, Armauflagen, Mittelkonsolenverkleidung und Schaltsack tragen passendes Leder – alles in der gewohnten Audi-Haptik. Alle Sondermodelle tragen eine Plakette mit fortlaufender Nummerierung, an Lenkrad und Schaltknauf sind außerdem "TT 20 years"-Logos angebracht. Edelstahl-Endrohre, Matrix-OLED-Rückleuchten und mattierte Audi-Ringe über den Schwellern kennzeichnen den Jubiläums-TT außen. Das Sondermodell gibt es in zwei Farben: Pfeilgrau und Nanograu. Die 20-Jahre-Edition gibt als Coupé und als Roadster.

Zusätzlich legt Audi das Sondermodell TTS competition auf: Es kommt mit LED-Scheinwerfern, folierten Audi-Ringen auf dem Schweller, besonders gut gedämmten Scheiben (nur beim Coupé), einem feststehenden Heckflügel, rot lackierten Bremssätteln und 20-Zoll-Rädern in glänzendem Schwarz. Für den Innenraum bietet Audi zwei verschiedenfarbige Lederausstattungen an.

Motoren und Preise: TTS wird schwächer, beschleunigt besser

Die Benzinmotoren im TT und im sportlicheren TTS leisten zwischen 197 und 306 PS. Audi sortiert den bisherigen Basismotor aus. Die neue Einstiegsmaschine ist nun ein Zweiliter-Benziner – im 40 TFSI 197 PS stark, im überarbeiteten 45 TFSI arbeiten 245 PS unter der Haube (15 PS mehr als bislang). Im sportlicheren TTS kommt ein Zweiliter-Benziner mit 306 PS zum Einsatz. Das alte Aggregat war vier PS stärker, hatte aber auch 20 Nm weniger Drehmoment. Deshalb beschleunigt das aufgefrischte Coupé schneller auf 100 km/h – in 4,5 Sekunden ist der Sprint erledigt, der Roadster braucht 4,8 Sekunden. Alle Benziner sind mit einem Partikelfilter ausgestattet. Beim TT hat man die Wahl zwischen einem Sechsgang-Schaltgetriebe und einer Siebengang-Automatik. Die Automatik ist beim TTS Serie. Im Vergleich zum Vorgänger sollen die Getriebe noch schneller beschleunigen und dank langer Übersetzung des höchsten Gangs den Verbrauch senken. Für den stärkeren TT-Motor bietet Audi den Allradantrieb quattro an. Beim TTS ist Allrad Serie, ebenso das "drive select" mit verschiedenen Fahrmodi sowie eine adaptive Dämpferregelung. Das TT Coupé gibt es ab 35.000 Euro, die Preise für den Roadster beginnen bei 37.500 Euro. Der sportlichere TTS kostet als Coupé mindestens 54.000 Euro, der Roadster startet bei 57.000 Euro.

Gebrauchtwagen: TT fahren ab 11.000 Euro

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt finden sich viele gut ausgestattete ehemalige Leasingautos. TT fahren geht auch günstiger, zum Beispiel mit einem Gebrauchten der Vorgängergeneration (intern 8J genannt). Die wurde von 2006 bis 2014 gebaut, 2010 gab es ein Facelift. Auf dem Markt finden sich viele gut ausgestattete ehemalige Leasingautos. Als Geheimtipp gilt das adaptive Fahrwerk "Magnetic Ride", ohne das sich der TT etwas holprig fährt. Während häufige Mängel wie ausfallende Fensterheber, abstürzende Infotainmentsysteme oder frühzeitig faltige Ledersitze zwar nervig sind, aber nicht gravierend, berichten TT-Fahrer in Foren von größeren Problemen: sich längende und darum rasselnde Steuerketten, erhöhter Ölverbrauch, knackende elektronische Lenkungen und die ruckelnde S-Tronic werden beklagt.

Genau wie die seit 2014 gebaute dritte Generation (Baucode 8S) fällt auch der TT 8J beim TÜV durchweg positiv auf. Preislich sind natürlich die Vorfaceliftmodelle der zweiten Generation am günstigsten. Mit dem beliebten 2.0 TFSI gibt es das Coupé mit moderatem Kilometerstand für 11.000 Euro, für den Roadster sind 12.000 Euro fällig. Beim Facelift sind die Preise für Cabrio und Roadster identisch, mit 1,8-Liter-Benziner kosten beide Varianten um 15.000 Euro. Gute Gebrauchte der aktuellen Generation gibt es als Coupé mit 2.0 TFSI für 20.000 Euro, den Roadster findet man mit 1.8 TFSI für 22.500 Euro. Auf dem gleichen Preisniveau bewegt sich auch die sportliche TT-Variante TTS: Frühe Exemplare gibt es ab 20.000 Euro.