Audio Channels für Google Home — 08.08.2017 "Ok Google, spiel AUTO BILD-News!" Zum Start von Google Home und seinem Sprachassistenten Google Assistant präsentieren AUTO und COMPUTER BILD ihre eigenen Audio Channels!

"Ok Google , spiel AUTO BILD-Nachrichten!" Pünktlich zum Start von Google Home und seinem Sprachassistenten Google Assistant am 8. August 2017 präsentieren auch AUTO BILD und COMPUTER BILD ihre eigenen Audio Channels. Beide Kanäle liefern dann per Sprachsteuerung täglich eine zwei- bis vierminütige "News des Tages", die von der Redaktion eingesprochen wird und über Google Home und über Android Smartphones abgespielt werden kann. "Sprachgesteuerte Home-Assistenten bekommen immer mehr Relevanz für eine breite Schicht in der Bevölkerung", sagt Christian Wolf, Leiter Digital der Verlagsgruppe Auto, Computer & Sport der Axel Springer SE. "Daher wollen wir frühzeitig mit sprachgesteuerten Angeboten dabei sein, kontinuierlich Erfahrungen für unsere Produktentwicklung sammeln und eigene Geschäftsmodelle entwickeln."