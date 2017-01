AUTO BILD 1/2017 — 04.01.2017 Die neue AUTO BILD Der neue Audi A3 wird sportlich wie nie – so kontern Mercedes und BMW. Dazu: SUV oder Kombi? 16 Autos im großen Konzeptvergleich!

illkommen im neuen Jahr. 2017 – unglaublich, wie die Zeit läuft. Und die Autouhren scheinen wieder mal etwas schneller zu ticken. Erneut erwarten uns Hunderte neue Modelle, Facelifts, Karosserievarianten und Antriebe. Wir werden unser Bestes tun, damit Sie in diesem Dschungel an Informationen den Überblick behalten. In dieser Woche entzaubern wir zum Beispiel das Phänomen SUV . Alle Welt will momentan hoch sitzen – finden halt viele megacool. Mag ja sein. Doch der gute alte Kombi ist, rein rational, zumeist die deutlich bessere Wahl. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest unser Testteam. Beim Vergleich von acht SUV-Kombi-Pärchen können sich nur zweimal die Hochsitze durchsetzen.Wer sich trotzdem für ein SUV entscheidet, sollte mal bei Volvo vorbeischauen. Der nicht mehr ganz taufrische XC60 hat seinen 100.000-Kilometer-Test gerade mit der Note eins beendet und sich an die Spitze der Bestenliste aller Dauertestkandidaten gesetzt. Alter Schwede! Zum Abschluss unseres ersten Heftes 2017 fahren wir mit Ihnen in die USA, genauer gesagt nach Kalifornien. Hier hat Kollege Bernhard Schmidt ganz skurrile Spielzeuge für die Straße entdeckt: umgebaute Autoscooter vom Rummel, die jetzt über den Highway brettern. Willkommen im neuen Autojahr, langweilig wird es mit uns sicher nicht!Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)SUV oder Kombi? Konzeptvergleich mit Audi Q2 /A3, BMW X1/3er, Dacia Duster/Logan, Fiat 500X /Tipo, Kia Sportage/Optima, Mercedes GLC Coupé /C-Klasse, Renault Kadjar/Mégane und VW Tiguan/PassatCarsharing: Neue Parkprivilegien • Faktencheck: Robo-Auto von Waymo • Grafik der Woche: Fluchende Audi-Fahrer • Abgas: Partikelfilter für Benziner kommen 2017 • Elektronikmesse CES in Las Vegas: Die neuesten Digitaltrends fürs Auto • Aufreger: Knöllchen trotz ParkscheinCitroën C3 PureTech 110 gegen Peugeot 208 PureTech 110 und Renault Clio Energy TCe 120 • Audi A5 Sportback 2.0 TFSI quattro gegen Skoda Superb 2.0 TSI Volvo XC60 D4 glänzt im 100.000-Kilometer-CheckSchnäppchen-Mobile im Vergleich • Reisemobil-Neuheiten • Wohnwagen-NeuheitenAufstieg und Fall des Toyota Corolla • Ungeschminkt: Peugeot 404 als TaxiProdukttest Werkstattlampen: Viel Licht und Schatten • Winterreifen : Breit oder schmal – was ist besser? • Mehr Geld: Zehn Spartipps für 2017Jaguar XF oder Opel Insignia : Eine Charakterfrage • Autos ohne Wertverlust: Mercedes SLKMit Autoscootern auf US-Highways unterwegs