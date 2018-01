AUTO BILD 1/2018 — 04.01.2018 Die neue AUTO BILD Kaufberatung: die besten Familienautos bis 20.000 Euro. Dazu: Unfallgaffer werden immer dreister! Und: Porsche Panamera als Gebrauchtwagen.

F

Holger Karkheck, Berater des AUTO BILD-Chefredakteurs.

Die neue AUTO BILD 1/2018: Das sind die Themen

alls Ihnen noch ein guter Vorsatz fr 2018 fehlt ich htte da einen: Gnnen Sie sich Nachhilfe in Erster Hilfe. Ist was fr Spieer? Denkste! Jeder fnfte von uns Autofahrern musste bereits bei einem Unfall ran. Und bei 42 Prozent von uns ist der letzte Kurs mindestens zehn Jahre her. Wenn was passiert, zcken wir nicht den Verbandskasten, sondern das Handy. Gaffen ist das neue Helfen. Dabei ist unterlassene Hilfeleistung keine Ordnungswidrigkeit, sondern eine Straftat.Als Zivi habe ich fr den DRK-Rettungsdienst gearbeitet. Ich wei, wie es sich anfhlt, Menschen per Herzdruckmassage wiederzubeleben. Ich wei, wie ein Notarzt fluchen kann, wenn dem Motorradfahrer, der vor ihm auf der Strae liegt, nicht mehr zu helfen ist. Das ist kein TV-Drama zum Zugucken. Das gibt's wirklich. 390.000 Menschen wurden 2017 bei Verkehrsunfllen in Deutschland verletzt. Mehr als 3200 starben. Es knnten noch weniger sein. Wenn nach dem Herzstillstand innerhalb von fnf Minuten niemand mit der Wiederbelebung beginnt, ist ein berleben unwahrscheinlich. Helfen ist keine Heldentat. Helfen ist Brgerpflicht. Ihnen eine sichere Reise durch 2018.Ihr Holger Karkheck (Berater des Chefredakteurs)Highlights der Technik-Show CES WLTP-Zyklus: Das ndert sich Die Gaffer werden immer dreisterAudis Zukunft von A3 bis Q8Auto abonnieren statt kaufen Ferrari Dino Fnf Fakten zu Nios Wechsel-AkkusZwlf Familienautos bis 20.000 Euro von Dacia Dokker bis VW GolfOldtimer-Versteigerer Reinhard Schade Mercedes G-Klasse exklusive Mitfahrt im neuen Kletter-Knig Renault Symbioz wenn die autonome Zukunft im Nebel stochert Opel Insignia Country Tourer 2.0 TurboSalzbergwerk BernburgBesuch auf dem Luxus-SchrottplatzDas clevere Konzept von Citron Der E34 von BMW ist gefragt wie nieLegales Rasen - Ausnahmen im Verkehr Laternenparker - darauf sollten Sie achtenVIP-LOUNGE verlost Spielpakete Porsche PanameraAlt-68er, die uns bis heute bewegen