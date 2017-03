AUTO BILD 10/2017 — 09.03.2017 Die neue AUTO BILD Getestet, bewertet, Preise und Rabatte – 30 SUVs in sechs Klassen im AUTO BILD-Check. Dazu: Skoda Octavia Combi gegen Peugeot 308 SW. Und: großer Sommerreifen-Vergleich.

eses, aber auch wirklich jedes Pixel seiner Kamera hat unser Fotograf Toni Bader für das große Foto auf den Seiten 10 und 11 ausgenutzt. 30 Autos sind da gemeinsam auf einem Bild abgelichtet, meiner Erinnerung nach so viele wie noch nie in AUTO BILD. Es dauerte allein anderthalb Stunden, bis alle Fahrzeuge für das Foto optimal positioniert waren. Mit diesem monumentalen Auftakt beginnt unsere große SUV-Kaufberatung, die eine echte Entscheidungshilfe im Dschungel von immer mehr SUVs bieten soll. In sechs Klassen haben unsere Tester die aktuellen Modelle bewertet und am Ende eine klare Empfehlung abgegeben. Denn die schönen Versprechen der Hersteller sind das eine, unsere tatsächlichen Erfahrungen mit den Autos aber deutlich wertvoller.Begutachten, einordnen, bewerten: Dieses Prinzip haben wir uns auch bei unserer Berichterstattung vom Genfer Autosalon zu Herzen genommen. Die Redakteure Andreas May und Stefan Voswinkel schlüpften dafür in die Rolle der Geschmacks-Polizei, zwängten sich in blaue Uniformen und kontrollierten die wichtigsten Messeneuheiten. Welche Autos sie durchgewinkt und welchen sie einen Strafzettel verpasst haben, lesen Sie ab Seite 28. Sollten Sie anderer Meinung sein als die beiden Kollegen, dann schreiben Sie mir gern. Ein Knöllchen kann man ja auch anfechten ...Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)30 SUVs in sechs Klassen: Die aktuelle Mode vom Audi Q2 bis zum Maserati Levante im AUTO BILD-CheckDiesel-Fahrverbote: Umrüstung von Euro 5 auf Euro 6 • Euro NCAP: Sechs neue Modelle im Crashtest • Aufreger: Opel-Modelle auf der KippeVolkswagen Sedric – das Taxi ohne Fahrer • Volvo XC60 plus Citroën C3 Aircross, Toyota Yaris und Suzuki Swift • Mercedes-AMG GT Concept/Bentley EXP 12 Speed 6e • Mercedes E-Coupé trifft W 124 Coupé • Ferrari 812 Superfast/Peugeot Instinct • Audi Q8 Sport Concept, Opel Insignia Sports Tourer und VW Arteon • Porsche GT3/Alpine A110Kompakte Kombis im Vergleich: Skoda Octavia Combi 2.0 TDI gegen Peugeot 308 SW BlueHDi 150 • Großer Sommerreifen-Vergleich : 52 Gummis in 225/50 R 17 – 13 fallen durch, sechs sind vorbildlichSerie "Ungeschminkt": Der Volvo des Rinderzüchters12 Schlagschrauber im Test: Einer ist gebrochen • Die Auto-Anwältin: Helene kämpft für Ihre RechteKurve deines Lebens, Teil II Renault Espace : Wie gut ist der Familienwagen? • Autos ohne Wertverlust: Porsche 911 Carrera (996)Microlino: Retro-Isetta mit Elektroantrieb.