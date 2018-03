AUTO BILD 10/2018 — 08.03.2018 Die neue AUTO BILD Das Rennen der schönsten SUV-Schlitten: Audi Q3 gegen BMW X1 und Volvo XC40. Dazu: 51 Sommerreifen im Test – Vorsicht, acht sind gefährlich! Und: Renault Zoe im Gebrauchtwagen-Test.

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Die neue AUTO BILD 10/2018: Das sind die Themen

ieses Editorial schreibe ich live für Sie aus Halle 1 des Genfer Autosalons, Europas wichtigster Autoshow des Jahres. Vom Pre-Opening, es wird gesaugt, geputzt, viele Autos sind noch abgedeckt, viele Teppiche (rot natürlich) noch nicht ausgerollt. Akkuschrauber surren, auf manchen Ständen dröhnt der Soundcheck. Skoda-CEO Maier zeigt uns hinter schwarzen Vorhängen die (seriennahe, gasgetriebene) Studie Vision X mit selbstbewusstem Markenschriftzug auf dem Heck.Kurz darauf nimmt Volvo-Chef Samuelsson die Auszeichnung Car of the Year entgegen für den XC40. Noch abgedeckt steht VWs I.D. Buzz. Mutiges Design, denke ich, macht bislang den Unterschied. Natürlich auch Leistung, Performance. Vielleicht zum letzten Mal. Das ändert sich, künftig wird es Alternativen geben. Andere Antriebe, andere Mobilitätskonzepte, anderes Denken. Nach Diesel riecht es in Genf jedenfalls nicht. Eher schon ein wenig nach Zukunft.Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)• Die Stars von Genf auf 11 Seiten Citroën DS 3: jetzt ein Mini-SUV • Software: Abgas auf Knopfdruck reduzierenExperten fordern Diesel-Umrüstung • Erfahrungsbericht: Fahrverbot in Oslo • Die wichtigsten Fragen zum Fahrverbot • VW-Händler will keine VW-Diesel • Was die Messstationen messen • Wo bleiben die Elektro-Busse? • Kaufberatung Diesel-Modelle Audi R8 V10 RWSVolvo XC40 gegen BMW X1 und Audi Q3 • Hyundai i30 Fastback gegen Skoda Octavia51 Reifen der Dimension 195/65 R 15 im TestLeseraktion Toyota C-HR HybridBei diesem Unfall ist Gaffen erlaubtDie ungewöhnlichen Funktionen der Autos Renault Zoe - das kann das E-AutoHeavy Metal: Toyota Land CruiserSpaniens schräges Familienunternehmen.