AUTO BILD 11/2017 — 16.03.2017 Die neue AUTO BILD Der neue A3 und ein Supersportwagen von Audi. Dazu im neuen Heft: Gebrauchte Nobel-Kombis für 5000 Euro. Und: Neuer Q5 gegen GLC, X3 und Discovery.

enn die Scheinwerfer ausgeschaltet sind, die superwichtigen Menschen im Flieger nach Hause sitzen und sich die ersten Putzteams durch die Messehallen schuften, dann beginnt für uns bei AUTO BILD die beste Zeit rund um eine Auto-Ausstellung. Dann nämlich können wir auf Herz und Nieren prüfen, was sich hinter den Messestars wirklich verbirgt. Sind das nur funkelnde Ausstellungsstücke – oder tatsächlich interessante Neuheiten? Mein Kollege Stefan Voswinkel beispielsweise ist den neuen Jaguar I-Pace, der eben noch im Genfer Glitzerlicht stand, bereits jetzt in London gefahren. Seine Schilderungen sind so enthusiastisch, dass wir uns für eine ebenso deutliche Überschrift entschieden haben: "Der haut Tesla die Sicherung raus", steht über dem Bericht auf Seite 26.Für mich ist es wichtig, dass unsere Redakteure ihre Artikel nicht nur vom Schreibtisch aus verfassen, sondern dass sie rausgehen, vor Ort recherchieren, selber ausprobieren, alles testen und sich ihr eigenes Bild machen. So schaffte es unser Mitarbeiter Benjamin Gehrs, als einer der ersten Journalisten die Berliner Fabrik zu besichtigen, in der der Hersteller Local Motors seinen aus dem 3D-Drucker kommenden Minibus für den deutschen Markt montiert (Seite 56). Gehrs' Eindruck: In dem Gewerbepark in Berlin-Treptow wird das nächste Kapitel Automobilgeschichte geschrieben.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Diesel-Fahrverbot: Wie Sie jetzt günstig an einen Euro-6-Diesel kommenVon A3 bis Einstiegs-R8: Die neuen Audi bis 2020Wie der Markt für Elektroautos wächst • Globaler Autoabsatz im Vergleich • Aufreger: Überladene Laster schädigen die Straßen Opel Insignia Grand Sport 1. 5 Turbo • Jaguar I-Pace Audi Q5 2.0 TDI, BMW X3 xDrive20d, Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 und Mercedes GLC 250 d • Trend-Check Alfa Romeo Stelvio , Range Rover Velar und Volvo XC60 Lamborghini Huracán Performante • Honda Civic 1.5 VTEC Turbo gegen Mazda3 Skyactiv-G 165Oldie-Camper: Das ZeitreisemobilAutos aus dem Drucker: Printed in GermanyWas wird aus Autogas? • So starten Sie sauber ins FrühjahrDie seltenen Billigkombis von Lancia, Jaguar und Saab • Autos ohne Wertverlust: Lada NivaIm Wrack durch Los Angeles.