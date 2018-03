AUTO BILD 11/2018 — 15.03.2018 AUTO BILD kämpft für den modernen Diesel Gegen Fahrverbote, für Umrüstung – AUTO BILD setzt mit "I LOVE MY DIESEL"-Aufkleber ein Zeichen! Dazu im Heft: 35 Prozent Rabatt – Auslaufmodelle besser als die Nachfolger?

Die neue AUTO BILD 11/2018: Das sind die Themen

elbst wenn wir wollten: Wir Deutschen können nicht alle von heute auf morgen auf E-Autos umsteigen. Infrastruktur mal beiseite: Im Moment gelten für die überschaubaren elektrischen Pkw, die auf dem Markt sind, elend lange Lieferfristen. Genauso wenig wird AUTO BILD von heute auf morgen zu einem E-Magazin. Aber: Die Zahl der Elektroautos steigt an. 2017 übersprang die Zahl der Neuzulassungen mit 1,2 Millionen Fahrzeugen weltweit erstmals die Millionenmarke. Davon wurden mehr als 600.000 allein in China neu angemeldet, ein Plus von 72 Prozent.Auch in Deutschland wächst die Zahl der Zulassungen stark: 58.000 neue E-Fahrzeuge waren es hierzulande, doppelt so viele wie 2016. In diese Zahl sind auch Plug-in-Hybride eingerechnet (Quelle: Unternehmensberatung McKinsey). Die Zukunft gehört nicht mehr dem Verbrennungsmotor, auch wenn es noch Jahre dauert. Warum wir von AUTO BILD dennoch für den modernen Diesel kämpfen ("I LOVE MY DIESEL"-Aufkleber auf dem Titel)? Es ist eigentlich ganz einfach: Wenn du auf derselben schnell gefahrenen Strecke mit einem Diesel 7,5 Liter verbrauchst, mit einem gleich großen Benziner fast doppelt so viel, gibt es ohne E ziemlich wenig sinnvolle mobile Alternativen.Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Jetzt kaufen oder auf den Neuen warten? Zwölf Modelle im AUTO BILD-CheckDer Elektro-Zukunft von Audi, BMW und Mercedes BMW Z4: Weniger Gewicht, mehr Spaß • Mercedes: Flatrate für Neuwagen • Hitliste: Die meistverkauften ModelleAufkleber: Ich liebe meinen Diesel VIP-LOUNGE: Tolle Preise zu gewinnenZu Besuch bei Borgward in China • Daimler auf dem SXSW-Festival • Porträt: Verkehrspolitiker Dirk SpanielBorgward BX7 Ford Mustang V8 • Ford Fiesta STVW Up GTI gegen Smart Brabus Forfour • BMW i3S • Porsche Cayenne Turbo und Porsche Cayenne E-Hybrid • Mercedes X 250 d...Schauspieler Kai SchumannDie 1000 besten Autohändler Deutschlands • Auto-Frühjahrsputz – die besten Pflegetipps • Sitz-Abc: Rückenschonend Auto fahren • News und Nützliches rund ums Auto • Kummerkasten: AUTO BILD hilft LesernDer Vorserien-KäferMercedes C-Klasse W 205: Mängel im DetailWerkstätten mit Seele.