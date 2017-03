AUTO BILD 12/2017 — 23.03.2017 Die neue AUTO BILD Der neue BMW 3er wird 'ne Wucht! Erste Bilder in Heft 12/2017. Dazu: Neuer Volvo XC60 – eine Gefahr für Audi und Mercedes? Und: VW Golf 1.5 TSI im ersten Test.

"Voll krass sagt kein Mensch mehr", habe ich neulich von meinen Töchtern gelernt. Auch die Ausdrücke "richtig fett" und "echt extrem" scheinen die Jugendlichen nicht mehr cool zu finden. Oder ist cool etwa auch schon uncool? Ach, wissen Sie was? Ist mir doch Latte! Ich sage: Diese Ausgabe ist voll krass, richtig fett und echt extrem cool! Okay, okay, bitte entschuldigen Sie meinen Ausflug in den Jargon. Ich habe mir eben, kurz vor Drucklegung, noch mal alle Seiten dieser Ausgabe angeschaut und stehe offenbar unter dem Eindruck der coolen Geschichten, die wir da erzählen. Da ist zum Beispiel mein Kollege Stefan Voswinkel, der den 400 PS starken und irrwitzig schnellen Audi RS 3 Sportback in der Wüste von Oman getestet hat – inklusive Begegnung mit einem Kamel (Seite 26). Voll krass!Oder unsere Mitarbeiterin Sabine Franz, die in Schleswig-Holstein das schwerste Fahrrad der Welt gefunden hat. Der von seinem Erbauer liebevoll "Eisenschwein" getaufte Stahlkoloss wiegt über eine Tonne und hat einen Reifendurchmesser von 153 Zentimetern (S. 70). Richtig fett! Und dann erst unser Testfahrer Dierk Möller, der mit dem neuen und megaheißen Mercedes-AMG GT R im Contidrom einen neuen Rundenrekord auf den Asphalt gebrannt hat. Mit 1:26,46 Minuten knackte Dierk die bisherige Bestzeit des Porsche 911 GT3 RS . Echt extrem!Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)BMW 3er/4er: Limousine, Coupé und ElektromodellPeugeot 208: Klare Linien und mehr Platz • Motorradfahrer: Deutschlands Biker-Hochburgen • Hitliste: VW-Konzern – die Kernmarke bröckelt • Aufreger: Reichsbürger zum Idiotentest Volvo XC60 gegen Audi Q5 und Mercedes GLC Mazda CX-5 • Audi RS 3 Sportback • Suzuki Swift Kia Rio 1.0 T-GDI vs. Citroën C3 PureTech 110, Ford Fiesta 1.0 EcoBoost, Opel Corsa 1.4 Turbo, VW Polo 1.0 TSI • Einzeltest: VW Golf 1 .5 TSI • Audi S5 Coupé gegen Mercedes E 400 CoupéWir schenken Ihnen Zeit • Die besten Marken in allen KlassenUngeschminkt: Mercedes /8 als Familienkutsche • Fahrrad XXL: Unterwegs mit dem Riesen-RadGroßer Sommerreifentest – die wichtigsten Fakten • Klimaanlage: Killer-Kältemittel und CO2 als Alternative • Pflegewochen, Teil 2: So glänzt der Lack wiederKoreanischer Musterschüler: Hyundai i30 • Autos ohne Wertverlust – VW XL1 Jagd auf die AUTO BILD-Bestzeit: Grenzerfahrung mit dem Mercedes-AMG GT R.