AUTO BILD 12/2018 — 23.03.2018 Die neue AUTO BILD Platz und Spaß: Kia Stinger gegen BMW 4er Gran Coupé und Audi A5 Sportback. Dazu: Diesel, Maut und Tempolimit – Verkehrsminister Andreas Scheuer im Interview. Und: Deutsche lieben diese Automarken.

E

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

Die neue AUTO BILD 12/2018: Das sind die Themen

AUTO BILD im Abo inkl. Motorsport-Beilage Kein Heft mehr verpassen

Portofrei ins Haus

Geschenk Ihrer Wahl gratis Prämie sichern

s ist sein vierter Tag im Amt, als mein Kollege Stefan Voswinkel, Fotograf Christoph Börries und ich den neuen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (43) in Berlin treffen. Nicht in seinem Büro, sondern bei Auto Herbst, einer Werkstatt beim Gendarmenmarkt. Im ersten Untergeschoss wird geschraubt, die Bürsten einer Waschanlage rotieren, ein Mechatroniker macht erst mal ein Selfie mit dem Gast. Scheuer trägt Schal, keinen Anzug, hat gute Laune. Verkehrspolitik ist "sein Ding", er verweist auf seine Erfahrung im Verkehrsausschuss (seit 2005) und als Parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium (2009 bis 2013). Dennoch kann und will er nicht auf jede Frage sofort mit klarer Kante antworten.Den Haudrauf aus der Zeit als Generalsekretär macht er nicht. Dass er den Autofahrern und denen, die Autos bauen, eine stärkere Stimme geben will, ist zu spüren. Ihn nervt die deutsche Neigung, die eigenen Leistungen schlechtzureden, ebenso wie die Diskussionskultur der Umwelthilfe. Das will er ändern und mit allen reden. Auch wenn er jetzt schon weiß: Lädt er die Autobosse zum Gespräch, wird es heißen, er kungelt mit der Industrie. Macht er's nicht, hieße es, er habe Angst. Wie sagt man in Bayern: Scher di net drum!Ihr Tom Drechsler (Chefredakteur)Verkehrsminister Andreas ScheuerFünf Geschwister-Paare im Größenvergleich: Tut's auch der kleinere Bruder? Mercedes B-Klasse: Kein Rentner-Van mehr? • Werkstätten: Reparaturen mit Datenbrille • eCall : Lauschangriff im AutoMautstation in ChinaVW TouaregOpel Grandland X 2.0 Diesel Ultimate • Dallara StradaleBridgestones pannensicherer Reifen • Das sind Deutschlands beste Marken VIP-LOUNGE: Tolle Preise zu gewinnenVierzylinder-Coupé-Limos im Vergleich: Kia Stinger gegen Audi A5 Sportback und BMW 4er Gran Coupé Claus Theo Gärtner alias Matula Peugeot 2008 1.6 BlueHDi 100 Land Rover mit Dampfantrieb • Neue Serie, Mobilität in Metropolen – Folge 1: Paris SERVICE Nachrüstung: Multimedia für 80 Euro • Recht: Verkehrsregeln im AuslandSubaru Legacy: Der solide AußenseiterDas London Taxi fährt jetzt elektrisch.