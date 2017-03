AUTO BILD 13/2017 — 30.03.2017 Die neue AUTO BILD Der neue Skoda Octavia wird ein Riese. Erste Bilder und Infos in der neuen AUTO BILD. Dazu: Neuer Golf gegen die besten Kompakten. Und: Gebrauchter Volvo V70.

Die neue AUTO BILD 13/2017: Titel und Inhalt als Download!

ie ganze Palette der automobilen Vielfalt braust durch diese Ausgabe. Da wird der schlaue neue Seat Ibiza gejagt vom unvernünftigen VW Golf R mit 310 PS. Dem irrwitzig teuren Porsche 911 GTS für rund 145.000 Euro sitzt auf den darauf folgenden Seiten der Dacia Sandero dCi 90 direkt im Nacken – mit 12.050 Euro ist der das Supersonderschnäppchen unter den Dieseln. Und ganz am Ende des Heftes drängelt der neue Bugatti Chiron die Gebrauchtwagen Volvo V70 und Lancia Thesis weg – mit 1500 PS, 420 km/h Spitzengeschwindigkeit und einem Kaufpreis von 2,4 Millionen Euro plus Mehrwertsteuer. Einfach Wahnsinn! Sie finden in dieser Ausgabe also Autos für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Und dazu alles, was AUTO BILD schon immer ausgemacht hat: Investigatives, Reportagen, Nachrichten, Service.Wir gestalten dieses Magazin bewusst wie eine Wundertüte, die so ziemlich alles sein darf – nur halt nicht langweilig. Ganz besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen die dritte Ausgabe unseres neuen Titels AUTO BILD ELEKTRO, die Sie ohne zusätzliche Kosten als Heft im Heft ab Seite 89 bekommen. Mein Kollege Hauke Schrieber ist dafür erstmals den neuen Elektro-Golf gefahren, der jetzt bis zu 300 Kilometer Reichweite hat – und dennoch nur als eine Art Überbrückungskabel dient, bis 2020 das völlig neue E-Modell auf Basis der Studie I.D. kommt.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Skoda Octavia BMW i5 : Tesla-Gegner aus Bayern • Abgasskandal: VW muss neues Modell liefern • Grafik der Woche: In Stuttgart fährt man AutoSeat Ibiza und Ford Fiesta •VW Golf R • Ferrari GTC4 Lusso T • Kia PicantoVW Golf 1.5 TSI gegen Audi A3 Sportback 1.4 TSI, Hyundai i30 1.4 T-GDI und Opel Astra 1.4 Turbo • Mercedes E 200 d im Taxi-Test • Porsche 911 GTS im Sport-Test • Dacia Sandero dCi 90 im Spar-Test • Kaufberatung Seat Ateca • Neun Sportreifen im Test •Die besten Marken in allen Klassen • Leserreise mit dem Hyundai i30 • VIP-Lounge • Wir bezahlen Ihre Rechnung/RennfahrerlehrgangVerkokte Kolben: Jetzt reden die Audi-Fahrer • Der vergessene Ferrari aus Zimmer 8Autopflege: Wichtige Tipps zur InnenraumpflegeKombiklassiker: Volvo V70 • Autos ohne Wertverlust: Lancia ThesisExtremfahrt im Bugatti Chiron