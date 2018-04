AUTO BILD 14/2018

icht mal geschenkt würden wir Tesla nehmen, habe ich mal aus der deutschen Automanager-Szene gehört. Die sollten ihren Milliardenverlust schön allein schultern. Mag richtig sein, klingt aber dennoch ein bisschen zu arrogant. In dieser AUTO BILD finden Sie eine Story über Dyson, den Staubsauger-Abräumer. Aus der Idee, es müsse auch ohne Beutel gehen, ist inzwischen ein Milliardenkonzern geworden. Fast jeder zweite Mitarbeiter ist Ingenieur. Und wer kleine, hochleistungsfähige Elektromotoren und Akkus entwickelt, der denkt auch weiter: Wenn Tesla Autos bauen kann, was dem Team um Elon Musk vor zehn Jahren niemand zugetraut hat, warum soll nicht eine Staubsaugerfirma mit Know-how das auch können?Neue Player auf dem Markt sind willkommen, die Startbedingungen waren noch nie so gut wie heute. Geely, der chinesische Mega-Konzern, holt sich das mobile Wissen von Volvo , von Lotus , demnächst bei Daimler . Byton, ebenfalls aus China, von Ex-BMWlern. Dyson kann und will es allein schaffen. 2020 soll das erste Auto gezeigt werden, 2021 auf den Markt kommen. Wie sagt man so schön: Konkurrenz belebt das Geschäft.

AUTO BILD im Abo inkl. Motorsport-Beilage Kein Heft mehr verpassen

Portofrei ins Haus

Geschenk Ihrer Wahl gratis Prämie sichern

Neuer BMW 3er • Amerikas Automarkt im Wandel. Plus die Stars der New York International Auto ShowLotus steigt ins SUV-Geschäft ein • Faktencheck: Auto aus dem 3D-Drucker • Tesla wieder auf Bafa-Förderliste • Aufreger: Schrottautos am StraßenrandSkoda Vision X • Mini-FaceliftVW Polo 1.0 gegen Nissan Micra 1.0 • Einzeltest Audi A7 Sportback 50 TDI quattro Porsche 911 GT2 RS gegen Corvette Z06 •Schauspieler Wotan Wilke MöhringAktive Erholung mit Ford • Wir zahlen Ihre Rechnung • VIP-LoungeErstes Spurensicherungsfahrzeug der WeltSerie Mobilität in Metropolen, Folge 3: Kopenhagen • BMW: Saubermann in Erklärungsnöten • Warum Dyson jetzt E-Autos bautReifenwechsel: Wie es rundläuft • New Mobility: Die wichtigsten AppsReportage: Hinter den Kulissen eines • Auto-Großhändlers24 Stunden an Bord eines XXL-Autofrachters.