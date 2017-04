AUTO BILD 15/2017 — 13.04.2017 Die neue AUTO BILD 20 neue SUVs aus dem VW-Konzern. Dazu im neuen Heft: Neuer Golf Variant 1.5 TSI gegen Astra und Mégane. Und: Opel Crossland X zu gewinnen!

anche von uns sammeln Modellautos, andere haben eine Schwäche für Autoprospekte und historische Fotos. Und wieder andere sammeln Adressen – von Sammlern, die seltene Autos besitzen. Für irgendeine Geschichte werden wir sie schon brauchen, die Telefonnummern der Leute, die einen Alfa Romeo 6C 2500 Freccia d’Oro oder Gutbrod Superior ihr Eigen nennen. Zu den Exoten dieses Hefts zählen ein 1953er Buick Roadmaster mit E-Anrieb (Seite 50) sowie ein makelloser NSU Ro 80 aus erster Damenhand (Seite 74). Schön anzusehen, erstaunlich leicht zu finden. Ganz im Gegensatz zu dem Opel Omega A Caravan, den mein Kollege Malte Büttner in unserer neuen Serie „Vergessene Helden“ (Seite 66) beschreibt. Denn der große Opel-Kombi ist einfach aus dem Straßenbild verschwunden. Weg. Vergessen. Und das, obwohl er früher mehrfach in jedem deutschen Neubaugebiet stand.Genau deshalb wollen wir diesen Typen ein Denkmal setzen. Meist waren das ja keine schlechten Autos, sondern einfach nur solche, die nicht groß auffielen und funktionierten, bis sie irgendwann aus der Mode kamen. Haben Sie auch so einen stillen Star der Seitenstraße? Oder kennen einen, der endlich gewürdigt werden soll? Dann schreiben Sie an redaktion@autobild.de. Wir suchen dann. Oder wissen schon längst, wo noch einer steht.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Alle neuen SUV aus dem VW-Konzern: Diese 20 SUV von klein über Luxus bis Elektro kommen in den nächsten drei Jahren Toyota Auris : Die nächste Generation • VW-Dieselskandal: Erstes OLG-Urteil • Software-Update: Steigt der AdBlue-Verbrauch? • Aston Martin Vantage: 911-Gegner mit Motor von AMG • Aufreger: YouTube-Raser gefährden Menschenleben Skoda Octavia RS Combi • Toyota Yaris VW Golf Variant 1.5 TSI gegen Opel Astra Sports Tourer 1.4 Turbo und Renault Mégane Grandtour TCe 130 • AC Schnitzer ACL2 • Seat Leon ST Cupra 30024-Stunden-Rennen: Leserreporter gesucht • Deutschlands beste Autofahrer • AUTO BILD VIP-LOUNGEEin Buick Roadmaster von 1953 fährt jetzt mit modernem ElektroantriebStromausfall im Auto: So helfen Sie sich Wildwarner im Test • DVB-T2 im Auto: So kompliziert ist die NachrüstungSecondhand: Was taugt der Kia Sorento gebraucht? • Neue Serie: Vergessene Helden - Opel Omega ANSU Ro 80: Ein Kultauto feiert runden Geburtstag.