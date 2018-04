AUTO BILD 15/2018

I

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

ch weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich brauche morgens und abends gerne mal für je 14 Kilometer bis zu eine Stunde. Gerade heute hat es mich wieder schwer genervt. Jetzt könnte ich zwei Stunden früher und zwei Stunden später fahren, dann bräuchte ich jeweils nur 25 Minuten, das will ich aber nicht (und meine Familie auch nicht). Ich frage mich jedoch: Machen Stauwarner wirklich Sinn? Ich habe die modernsten Systeme, die es auf dem Markt gibt, alle schon ausprobiert. Sie zeigen mir exakt an, was auf mich zukommt. Aber mal ehrlich: Für viele Berufsstaus gibt es einfach keine Umfahrung, sei es nun in Hamburg, München oder Leipzig. Viele von uns Autofahrern haben keine andere Wahl: Sie müssen dann unterwegs sein, wenn alle es sind. Es gibt einfach zu viele Autos in Deutschland, sagen die Kritiker dann. Und: Steigt doch auf Bus oder Bahn um!Das mögen zwei richtige Argumente sein, ich bringe noch ein drittes: Warum gibt es keine sinnvolle Verkehrssteuerung? In manchen Fahrradcomputern steckt heute mehr Technik als in einer Verkehrsampel. Wenn Kommunen den Verkehr aus den Innenstädten aussperren können, sollte man sie nicht aus der Verantwortung entlassen, in den Verkehrsfluss rundherum zu investieren. Dann gäbe es auch weniger Emissionen.