AUTO BILD 16/2017 — 20.04.2017 Die neue AUTO BILD Audi krempelt den A4 um. Infos und erste Bilder in AUTO BILD. Dazu: Die wichtigsten Neuheiten 2017 im größten Test des Jahres. Und: Gebrauchtwagen-Test BMW X3.

I

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

Die neue AUTO BILD 16/2017: Titel und Inhalt als Download!

AUTO BILD im Abo inkl. Motorsport-Beilage Kein Heft mehr verpassen

Portofrei ins Haus

Geschenk Ihrer Wahl gratis Prämie sichern

ch werde oft gefragt: Wer braucht heute eigentlich noch eine Zeitschrift wie AUTO BILD? Steht doch alles im Internet. Stimmt. Dann können wir den Laden ja dichtmachen. Machen wir natürlich nicht. Denn was uns stark macht, kriegst du nicht per Mausklick in irgendeinem verwechselbaren Wald-und-Wiesen-Autoblog. Um es klar und ohne Arroganz zu sagen: Wir sind die Autoinstanz. Weil wir wissen, wovon wir reden. Weil wir es können. Wir gehen der Sache auf den Grund. Wir testen, vergleichen, messen, bewerten und bepunkten. Unabhängig. Seriös. Kompetent. Reproduzierbar. Auf unsere Ergebnisse können Sie sich verlassen, weil sie nicht irgendeinem Zufall geschuldet sind – oder auf undurchsichtigen wirtschaftlichen Abhängigkeiten basieren.Beispiele dafür finden sich auch in diesem Heft wieder reichlich. So wie unser internationaler Autogipfel "Test the Best" (ab Seite 26), auf dem wir vergangene Woche mit großem Aufwand 20 Neuheiten des Frühjahrs getestet haben. Oder unser Dauertest mit dem Audi A3 Sportback g-tron (Seite 48) – übrigens der 246. Dauerläufer der AUTO BILD-Geschichte und der beste aller Zeiten. 100 000 Kilometer sorgfältig dokumentiert. Und dann, bei der anschließenden Totaldemontage, bis hin zur letzten Schraube analysiert. So einen Aufwand betreibt kein anderer. Wir leisten uns das. Damit AUTO BILD auch in Zukunft unverwechselbar bleibt.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)INSIDER Audi A4/ A4 Avant NEWS Borgward: Elektro-SUV für Europa • Staatskarossen: Die Autos von Trump und Putin • Hitliste: Die meistverkauften Autos im März • NEUE AUTOS Audi e-tron Sportback, Skoda Vision E und VW I.D. CUV – in Shanghai gibt der VW-Konzern Strom • Opel Grandland X, Citroën C5 Aircross und Peugeot 3008 – die deutsch-französischen Drillinge • Mercedes A-Klasse ERSTE FAHRT VW Polo VI TEST Test the Best: AUTO BILD-Familientreffen in Rom • Seat Ibiza gegen Kia Rio, Nissan Micra und Suzuki Swift • Mazda CX-5 gegen Hyundai Tucson Hyundai Ioniq Plug-in gegen Toyota Prius Plug-in • Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 16V DAUERTEST Audi A3 Sportback g-tron: 100.000 Kilometer im gemischten Erdgas-Benzin-Betrieb • Alle Erdgasautos in Deutschland plus die wichtigsten Fragen zum Thema CNG YOUNGTIMER-SPEZIAL Volvo 480 Turbo: Der Unverstandene • Krasse Kiste: Getunter Golf GTI 16V REPORTAGE Schön wohnen: Schüler bauen Möbel aus Autoteilen SERVICE Allergien: Hier finden Sie Hilfe bei Pollenalarm • Mix: Nützliches für alle Autofahrer SECONDHAND BMW X3 – zweite Generation: SUV mit wenig Mängeln • Vergessene Helden: Renault 19 FASZINATION Traumschiff Orion: Das ganz schräge Wohnmobil