AUTO BILD 16/2018

ch habe hier schon viel über sogenannte "Haben-wollen-Autos" geschrieben, Autos, die bei Kunden etwas Besonderes auslösen, die man gut findet, die man fahren und besitzen will. Ich bin mir nicht sicher, wie Sie das sehen, aber in dieser Ausgabe haben wir mindestens drei davon. Im Tesla Model 3 habe ich nun endlich mal gesessen. Von außen unspektakulär, aber erstaunlich, wie reduziert der Innenraum gestaltet ist. Wirklich keine Knöpfe, kein Tacho (außer auf dem Riesenbildschirm), die traditionellen eckigen und runden Designer-Lüftungsdüsen ersetzt hier ein feiner Schlitz, das Leder ist amerikanisch soft. Die Türen schließen fest, Kollege Hauke Schrieber spürte es schmerzlich.Den ersten Härtetest auf deutschem Boden finden Sie ab Seite 10. Ab Seite 6 enthüllen wir Namen und Design des ersten VW I.D., der als Neo auf den Markt kommt (Sitzprobe folgt) und uns zu E-Auto-Fans machen soll. Das dritte Haben-wollen-Auto: der offene Fiat von Fürst Albert (auch Tesla-Fahrer), in dem die Familie früher zum Strand knatterte. Unser Exklusiv-Besuch ab Seite 74.