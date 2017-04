AUTO BILD 17/2017 — 27.04.2017 Die neue AUTO BILD SUVs, Minis, Sportler, Cabrios – der größte Test des Jahres, Teil 2. Dazu: Mercedes V-Klasse im Dauertest. Und: Enttarnt – erstes Bild vom neuen BMW 1er.

N

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Zur AUTO BILD-App Jetzt die neue AUTO BILD digital lesen

Die neue AUTO BILD 17/2017: Titel und Inhalt als Download!

AUTO BILD im Abo inkl. Motorsport-Beilage Kein Heft mehr verpassen

Portofrei ins Haus

Geschenk Ihrer Wahl gratis Prämie sichern

icht selten erreichen mich Leserbriefe, aus denen die pure Ohnmacht und jede Menge Wut sprechen. Leser fühlen sich abgezockt und ausgebeutet, auf gut Deutsch gesagt verarscht. Von dreisten Werkstätten, profitgierigen Händlern oder ignoranten Herstellern. Wenn ich lese, wie teilweise mit treuen Kunden umgegangen wird, werde ich wütend. In diesem Heft haben wir wieder so einen Fall beschrieben (Seite 64): Ein Nissan-Fahrer, dessen Pick-up viel zu viel AdBlue säuft, wird von seiner Werkstatt immer wieder vertröstet. Das Auto steht wochenlang beim Händler auf dem Hof, ohne dass irgendetwas passiert. Dann schaltet sich unsere AUTO BILD-Anwältin ein, und plötzlich geht alles ganz schnell. Warum erst jetzt?Das Gefühl, gegen Windmühlen zu kämpfen, kennen VW-Kunden spätestens seit dem Dieselskandal bestens. Jetzt kommt eine weitere Facette hinzu (Seite 80). Besitzer manipulierter Fahrzeuge werden offensichtlich von Vertragshändlern dazu gezwungen, eine neue Software aufzuspielen. Ohne Update keine Reparaturen, keine HU. Eine Garantie für Folgeschäden übernehme VW allerdings nicht. Das Risiko liegt allein beim Kunden. Ja, geht's noch? AUTO BILD wird nicht müde, Fällen wie diesen nachzugehen, die Verantwortlichen klar zu benennen. Wir versprechen: Ihre Wut liegt bei uns in besten Händen.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)Lobbyismus verhindert UmwelttechnikAus Yeti wird Karoq: Der neue kleine Skoda-SUV • Die VW-Pläne mit der autonomen FlotteErwischt: BMW 1er mit Frontantrieb • Faktencheck: Wechselstrom-Batterie • Grafik der Woche: Dieselanteil nach Marken • Aufreger: VW-Kunden fühlen sich zu Update gedrängtRange Rover Velar trifft seinen Urahn • Die Velar-Konkurrenten: Mercedes GLC, Porsche Macan Porsche 911 GT3 • BMW M550i xDriveDer Supersportwagen-Vergleich: Mercedes-AMG GT R gegen Aston Martin DB11 und Bentley Continental Supersports • Kia Picanto gegen Seat Mii • Audi S5 Cabrio gegen Mercedes-AMG C 43 CabrioMercedes V 220 d im 100.000-Kilometer-TestSerie "Ungeschminkt": Opel 40 Jahre ohne Wäsche • "Was ist was": Vier Jahrzehnte Auto-ErklärungenDie Rückkehr der Kreidler Florett • Tipps zum SaisonstartTraumwagen mieten: Meist wird es teurer als erwartet • Wir bezahlen Ihre Rechnung • Nützliches für alle Autofahrer • Die Auto-Anwältin: Nissan Navara mit zu viel Durst Dacia Lodgy : Besser als seine Brüder? • Vergessene Helden: Fiat Cinquecento SportingSuzuki Ignis fordert Bentley Bentayga heraus.