AUTO BILD 17/2018

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

Viele Männer Mitte 50 kom­men in eine Lebensphase, in der sie sich fragen: Ergibt das, was ich da tue, eigentlich noch Sinn? Karl-Thomas Neumann ist mit 57 in einem solchen Alter. Und er hat sich entschieden, ganz neu anzufangen. Vor knapp einem Jahr kün­digte er als Opel-Vorstands­chef. Er wollte mit Verbrennungsmotoren nichts mehr zu tun haben und die GM-Tochter zu einer reinen E-Auto-Marke machen. Mit dem Ver­kauf von Opel an die französische PSA-Gruppe hatte sich das erledigt. Statt zu VW zu gehen, entschied Neumann sich jetzt für das US-Start-up "Evelozcity". Eve was?, werden Sie fragen. Es ist eine Firma, die drei E-Mobile entwickeln wird (Pendlerauto, Lieferwagen , Ridesharing-Kleinbus), sie ab 2021 aber nicht selbst bauen will.KTN trifft in Los Angeles auf gute alte Bekannte aus Deutschland: Firmenchef Stefan Krause (Ex-BMW-Finanzchef), Ulrich Kranz (Ex-BMW-i-Projektleiter), dazu Richard Kim (Ex-BMW-i-Designer). "In charge of mobility", lautet Neumanns Stellenbeschreibung. Laut "Frankfur­ter Allgemeiner Sonntagszeitung" bringt KTN eigenes Geld mit in die Fir­ma, die sonst von Investoren aus Eu­ropa und Asien finanziert wird. Er wird so zum Unternehmer im besten Sinne. Neumann ist der erste deutsche Automanager aus der ersten Reihe, der die­sen radikalen Schritt wagt. Respekt.