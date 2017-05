AUTO BILD 18/2017 — 04.05.2017 Die neue AUTO BILD VW bringt den Billig-Bulli. Erste Bilder in AUTO BILD. Dazu: Lohnt sich Allrad? Großer Test mit Tiguan, Kodiaq, Mokka X und Qashqai. Und: Sensation – Mini schlägt Audi und Mercedes.

W

enn Sie auf der Autobahn unterwegs sind, und auf Ihrer Spur kommen Ihnen permanent Fahrzeuge entgegen, was denken Sie dann? Möglichkeit a): "Mann, heute sind aber viele Falschfahrer unterwegs!" Möglichkeit b): "Ich glaube, ich mache hier selber etwas falsch!" Ich habe den Verdacht, dass Deutschland der Geisterfahrer ist, was die Medizinisch-Psychologische Untersuchung ( MPU ) angeht, den sogenannten Idiotentest. Kein anderes europäisches Land schreibt in dieser Form so eine Untersuchung für Verkehrssünder vor. Sind unsere Nachbarn in der EU wirklich alle auf der falschen Spur – oder haben möglicherweise wir die falsche Auffahrt genommen?Insbesondere die Geschichte auf Seite 80 dieser Ausgabe hat mich zum Nachdenken gebracht: Zwei Gerichte haben unabhängig voneinander entschieden, dass Ausländer nicht zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung müssen, wenn sie auf unseren Straßen einen Verstoß begehen, der normalerweise eine MPU nach sich zieht. Zum Idiotentest müssen also nur Deutsche. In einem ersten Impuls dachte ich: Hey, Autofahrer aus anderen Staaten müssen natürlich auch zur MPU! Jetzt frage ich mich aber eher: Ist das ganze Instrument überhaupt das richtige? Mich interessiert Ihre Meinung zu diesem Thema: Schreiben Sie mir gern an redaktion@autobild.de, was Sie von der MPU halten.Ihr Bernd Wieland (Chefredakteur)VW-Rückruf: Kaum Transparenz für betroffene KundenVW T7: Der nächste Bulli kommt in drei Größen, ersetzt auch Caddy und SharanPeugeot 508 GT: Schöner Kombi aus Frankreich • Abgase: Euro-5-Diesel dreckiger als gedacht • Gewinnspiel: Fahren Sie mit im Bugatti Chiron ! • Diesel-Nachrüstung: Was bringt "Euro 5+"? • Aufreger: Idiotentest nur für DeutscheKia Stinger gegen Audi S5 Sportback . Plus Interview mit Kias Designchef Peter SchreyerSkoda KaroqLohnt sich Allrad? Konzeptvergleich mit BMW X1, Nissan Qashqai , Opel Mokka X, Skoda Kodiaq und VW Tiguan • Mercedes GLA 220 gegen Audi Q3 2.0 TFSI und Mini Cooper S Countryman • Kia Rio 1.2 gegen Nissan Micra 0.9 IG-TNeue Serie "Mein erstes Mal": Golf IIAcht Pannensets im Test: Nicht alle können helfen • Ausprobiert: Hält ein Reifen mit Notlaufeigenschaften? • Technik: Verstopfte Rußfilter killen Turbolader • Connected Car : Das Handy wird zum PannenhelferVIP-LOUNGE: Im Bentley nach Berlin • Mit Toyota ins Urlaubsglück Range Rover Evoque : Wir finden Rost am Testwagen • Vergessene Helden: Lexus LS 400Extremfahrt: 37 Runden im McLaren 720S.