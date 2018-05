AUTO BILD 18/2018

D

Direkt bestellen Jetzt die aktuelle Ausgabe sichern

AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler.

as Wichtigste zuerst: Der Kulturschock ist ausgeblieben. Wovon ich rede? Von der Peking Motor Show, die 1990 in einem Hotel begann und inzwischen eine der wichtigsten Automessen der Welt ist. Alle Deutschen waren da und strahlten um die Wette. Der neue VW-Chef Her­bert Diess feierte neue Verkaufsrekorde in China, sagte: "Das Goldene Zeitalter des Automobils steht erst noch bevor." Skoda-Chef Bernhard Maier: "Jeder vierte verkaufte Skoda geht nach China." 2020 sollen es 600.000 Skoda sein, die in China verkauft werden.Daimler-Chef Dieter Zetsche verkündete Rekord­zahlen fürs erste Quartal, allein für Mer­cedes in China plus 16 Prozent: "Mer­cedes hat hier mit 36 Jahren die im Schnitt jüngsten Kunden weltweit." BMW-Chef Harald Krüger will weiter mit dem chinesischen Partner Great Wall an einem E-Auto arbeiten, Audi-Chef Rupert Stadler setzt auf China-Wachstum und stellte den Bestseller Q5 als Langversion (chinesische Kunden lieben L-Versionen) auf die Bühne. Klar wird: Die großen deutschen Traditions­marken sind längst abhängig von ihren chinesischen Kunden. Wie lange geht das gut? Die fahrbaren Elektroautos zeigten die anderen: die neuen, starken chinesischen Hersteller. Da sind sie uns mindestens eine Generation voraus ...